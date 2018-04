Ankündigung von Markus Söder Theater Augsburg soll Staatstheater werden - Intendant überrascht

Das Augsburger Theater soll ein Staatstheater werden, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung im Landtag ankündigte. Andre Bücker, der Intendant des Theaters, ist von der Ankündigung überrascht, freut sich jedoch über die Initiative des Freistaats. Es sei schön, dass auch in die Kultur investiert werde.

Lob für die Staatstheater-Entscheidung von der Opposition

Der SPD-Abgeordnete Harald Güller lobt die Ankündigung von Ministerpräsident Söder, das Augsburger Theater in ein Staatstheater umzuwandeln: "Die Entscheidung ist richtig, obwohl sie nur dem nahenden Wahlkampf und der Angst vor dem Verlust der Macht geschuldet ist."

Stadt Augsburg wird um Millionen entlastet

Güller schlägt vor, das Augsburger Theater in ein reines, vom Freistaat getragenes Staatstheater wie in München, oder eine Stiftung Staatstheater wie in Nürnberg umzuwandeln. Bei der Stiftungsvariante übernehme der Freistaat zumindest 50 Prozent der Kosten. Schon die Nürnberger Lösung über eine Stiftung würde Augsburg pro Jahr um mindestens vier Millionen Euro entlasten. Die Münchner Staatstheaterlösung würde die Stadt sogar um bis zu 16 Millionen Euro pro Jahr entlasten, so Güller, der stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Landtag ist. Als Haushaltsexperte dringt Güller darauf, in einem Nachtragshaushalt die Gelder auch verbindlich zu verankern.