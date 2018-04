Das größte Volksfest Schwabens wird 140 Augsburger Jubiläums-Plärrer startet am Ostersonntag

Um 11 Uhr beginnt am Ostersonntag der Augsburger Frühjahrs-Plärrer. Zum 140. Mal findet das Volksfest heuer statt, deshalb gibt es eine Jubiläumsaktion. Ein besonderes Augenmerk hat die Stadt Augsburg auf die Sicherheit gelegt.

Vom 1. bis zum 15. April können die Gäste auf dem Plärrergelände feiern. Der Schaustellerverband erwartet auch in diesem Jahr wieder über eine halbe Million Besucher. Startschuss ist am Sonntag der traditionelle Fassanstich um 11 Uhr im Festzelt Binswanger.

Günstiger Eintritt: Jubiläumsaktion auf dem Plärrer

Gleich am Sonntag gibt es auch eine Jubiläumsaktion: Für eine Stunde und 40 Minuten kosten alle Fahrgeschäfte auf dem Plärrer 1,40 Euro.

Drei neue Fahrgeschäfte in Augsburg

Außerdem wartet der Plärrer dieses Jahr mit drei neuen Fahrgeschäften auf. Mit "Infinity" haben die Schausteller das höchste transportable Looping-Karussell der Welt nach Augsburg geholt. Es bietet eine Überschlagsfahrt in 65 Metern Höhe mit Geschwindigkeiten von bis zu 125 Stundenkilometern. Ebenfalls rund geht es beim "Predator", bei dem die Fahrgastgondel vertikale und horizontale Drehbewegungen vollführt. Rund geht es auch bei "The King", einem Flug-Karussell mit nach außen gerichteten Sitzen und Looping-Fahrten.

Besondere Plärrer-Tage für Familien, Senioren und Harleyfahrer

Neben dem traditionellen Kinder- und Familientag jeweils am Mittwoch (4.4. und 11.4.) und dem Seniorennachmittag am Dienstag (10.4.) findet dieses Jahr auch ein American-Dream-Day mit Oldtimer- und Harley-Davidson-Treffen am ersten Donnerstag (5.4.) statt.

Sicherheit auf dem Plärrer

Besonders wichtig wird auch dieses Jahr am Plärrer das Thema Sicherheit. An den Eingängen zum Plärrer werden Kontrollen durchgeführt. Vor allem Rucksäcke und Taschen werden auf deren Inhalt kontrolliert. Plärrerbesucher sollten deshalb im besten Fall nur kleine Taschen mitbringen. Außerdem sind Polizeistreifen mit Bodycams und die Sicherheitswacht unterwegs und es wird Betonabsperrungen an den Zufahrten geben.