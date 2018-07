Polizei sucht Zeugen Augsburger in Wohnung überfallen - bewaffnete Räuber flüchtig

Die Tat ist schon eine Woche her, doch erst jetzt macht die Polizei den Fall öffentlich: Mittags, gegen 13 Uhr überfielen zwei junge Männer einen 58-Jährigen in seiner Wohnung in der Fraunhoferstraße. Sie bedrohten ihn mit einer Pistole und raubten Bargeld. Der Überfallene blieb dabei unverletzt.

Zwei Verdächtige auf der Flucht

Nach dem Notruf leitete die Polizei sofort eine Großfahndung ein. Trotzdem konnten die beiden Tatverdächtigen fliehen.

Muskulös, dunkle Haare und ein rundes Gesicht mit Dreitagebart – so beschreibt die Polizei den ersten Verdächtigen. Er trug ein graues Kapuzenshirt, blauer Jeans und blaue Turnschuhe.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Auffällig an dem zweiten Täter sei vor allem dessen krumme Nase, so die Polizei. Er trug modische Jeans mit Löchern und weißen Turnschuhen. Die beiden Männer sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und sprechen gebrochen Deutsch. Die Polizei vermutet, dass sie aus Osteuropa stammen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise haben sollen sich telefonisch bei der Polizei melden unter 0821 / 323 3810.