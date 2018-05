Hochwasserschutz versus Naturschutz Aufregung um Baumfällungen am Augsburger Herrenbach

In einer Grünanlage entlang des Augsburger Herrenbachs sollen heute (29.5.) Dutzende alte Bäumen gefällt werden. Der Grund: Die Stadtverwaltung hat Angst, dass bei einem Sturm umgestürzte Bäume für eine Überschwemmung sorgen könnten.

Der Kanal des Herrenbachs liegt laut Wasserwirtschaftsamt über dem Niveau der angrenzenden Wohnbebauung. Stürzt bei einem Unwetter einer der großen Bäume am Ufer um, dann könnte der Wurzelteller ein Loch in die Betonwand reißen. Auf einen Schlag würde dann eine Sturzwelle aus dem Bachbett das Wohngebiet fluten.

Diese Gefahr besteht ganz konkret, so Ralph Neumeier, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth, zum BR. Die Behörde macht der Stadt Druck, deshalb sollen heute (29.5.18) schon die ersten Stämme fallen.

Proteste gegen Baumfällungen

Doch Anwohner und Umweltschützer finden die Fällaktion überzogen und verlangen, dass erst andere Lösungen wie etwa eine Sanierung des Bachbetts geprüft werden sollen. Ohne lauten Protest werden die Fällungen deshalb wohl nicht vonstatten gehen.

Gut besuchte Bürgerversammlung zum Thema Baumfällungen am Herrenbach

Am Montagabend (28.5.) fand eine Bürgerversammlung zu den Baumfällungen am Herrenbach statt. Mehr als 200 Augsburger diskutierten hitzig mit dem Bau-Referenten, Gerd Merkle (CSU), und dem Umwelt-Referenten der Stadt, Reiner Erben (Grüne), über die Baumfällungen. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl ist im Urlaub

Naherholungsoase am Herrenbach

Für die Anwohner sind die Bäume am Herrenbach ein lieb gewonnener Anblick und eine Naherholungsoase direkt vor der Haustür. Auch Augsburger aus anderen Vierteln kommen im Sommer zum Schwimmen oder flanieren in der Grünlage entlang des Kanals. Für Naturschützer ist der Herrenbach mit den alten Bäumen ein wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten mitten in der Stadt.

Vorgaben für den Umgang mit Bäumen? Nicht für die Stadt

Für den ein oder anderen Bürger stellt sich zudem auch die Frage, wieso dem privaten Gartenbesitzer strenge Vorgaben gemacht werden, was er mit den Bäumen in seinem Garten machen darf, die Stadt Augsburg selbst aber einfach Tatsachen schaffen kann. Das sorgt für Unmut gegen den auch die städtischen Infomaßnahmen bisher nicht geholfen haben.

Sperrzone wegen der Baumfällungen

Wegen der Baumfällungen hat die Stadt entlang des Herrenbachs zwischen der Friedberger und der Reichenberger Straße eine Sperrzone eingerichtet. Die Heinestraße ist davon nur teilweise betroffen.