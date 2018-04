Geburtshilfe Auch nach Ostern fehlen Hebammen in der Wertachklinik Schwabmünchen

Über die Osterferien hatte die Geburtshilfestation der Wertachklinik in Schwabmünchen geschlossen. Der Grund: zu wenig Hebammen. Am Montag öffnet die Geburtshilfe nun wieder - das Problem besteht aber weiter.

Die Freude darüber, dass die Geburtshilfestation in Schwabmünchen wieder öffnet, wird nicht lange währen. Denn schon bald muss die Station erneut pausieren. Nur bis zum 30. April werden werdende Mütter von der Station aufgenommen.

Station von Mai bis Herbst geschlossen

Ab Mai muss sich die Station an der Wertachklinik wieder abmelden, dann stehen wieder nicht genügend Hebammen zur Verfügung. Eine lückenlose Versorgung der Mütter und Babys sei deswegen nicht sichergestellt, sagt die Klinikleitung. Und das voraussichtlich noch bis zum Herbst.

Stabiles Hebammen-Team gefordert

Der Verwaltungsrat der Wertachklinik hatte die Zwangspause in einer Sondersitzung beschlossen. Die Geburtshilfe öffnet erst dann wieder, wenn ein stabiles Hebammen-Team aufgebaut ist. Bis dahin werden Mütter und Babys in der Geburtshilfe der Wertachklinik in Bobingen versorgt und betreut.

Lange Suche nach neuen Hebammen

Schon seit langem versucht die Wertachklinik in Schwabmünchen, ihr Hebammen-Team auszubauen, aber das ist schwierig. Wie die Klinik mitteilt, hatte sie schon eine geeignete Kandidatin zur Verstärkung des Teams. Diese Hebamme sei aber kurzfristig doch wieder abgesprungen.

Auch Klinik in Dillingen vom Hebammen-Mangel betroffen

Der Hebammen-Mangel trifft auch andere schwäbische Kliniken, etwa das Krankenhaus St. Elisabeth in Dillingen. Auch dort hat die Geburtshilfe derzeit geschlossen, auch dort fehlen Hebammen und Ärzte. Bis zum 1. Juli will man in Dillingen dieses Problem beseitigt haben.