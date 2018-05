Arbeitsmarkt Schwaben Die Lage am Arbeitsmarkt ist "ausgezeichnet"

Schwaben steht damit im Quotenvergleich gemeinsam mit Niederbayern auf Platz 2 in Bayern. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Schwaben sei damit "ausgezeichnet", sagte der Chef der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, Ralf Holtzwart.

Saisonale Schwankungen können immer besser kompensiert werden

Vor allem hätten sich die Beschäftigungszahlen in Schwaben gut entwickelt. So sei die Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich der schwäbischen Arbeitsagenturbezirke haben die Kreise Donau-Ries und Dillingen mit jeweils 1,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Am höchsten ist sie in der Stadt Augsburg mit 4,8 Prozent.

Positiv hervorzuheben sei, dass die Saisonausschläge, die besonders durch en Tourismus zu verzeichnen seien, in letzter Zeit mehr und mehr kompensiert werden könnten, so Holtzwart. Grund dafür sei eine starke Ansammlung an Logistikunternehmen in Schwaben, die eine hohe Nachfrage nach Helfern hätten.