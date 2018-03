Polizeieinsatz und Festnahmen Erneut Zwischenfall in Erstaufnahmeeinrichtung Donauwörth

Der Einsatz begann am Nachmittag, dauerte aber bis in die Abendstunden. Ursprünglich wollte die Polizei nur einen abgelehnten Asylbewerber aus der Erstaufnahmeeinrichtung zur Abschiebung abholen. Das war bereits in der vergangenen Nacht gegen drei Uhr. Rund 50 Bewohner verhinderten aber die Abschiebung. Der Polizei zufolge verhielten sie sich den Beamten gegenüber so aggressiv, daß diese sich zurückzogen. Verletzt wurde keiner. Wegen Verdachts des Landfriedensbruches erging im Laufe des Tages gegen einen der Rädelsführer Untersuchungshaftbefehl.

Gegen andere Beteiligte wurde Abschiebehaftbefehl erlassen. Deshalb rückte die Polizei gegen 15.00 Uhr erneut in der Erstaufnahmeeinrichung an. Die Beamten wollten zudem noch die Identität einiger Straftäter klären. Allerdings waren die Bewohner laut Polizei wieder sehr aggressiv, zudem beschädigten sie Teile der Einrichtung und Fenster. Die Haftbefehle konnten dennoch vollzogen werden. Wegen ihres aggressiven Verhaltens wurden außerdem weitere Asylbewerber festgenommen.

Bereits im Februar war es mit aus Westafrika stammenden Asylbewerbern in Donauwörth zu Zwischenfällen gekommen. Unter anderem gab es einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof Donauwörth.