Flüchtlingsunterkunft "Ankereinrichtung" in Augsburger Stadtteil Inningen

Das Gebäude im Augsburger Stadtteil Inningen ist bereits 2015 von der Stadt für eine Nutzung als Flüchtlingsunterkunft eingeplant, bisher aber nicht belegt worden. Nun will die Regierung von Schwaben das Areal nutzen, um die "Ankereinrichtung" in Donauwörth zu entlasten. Dort wäre zwar noch Platz, aber man wolle die Einrichtung "nicht zu eng belegen", so Josef Gediga, Vize- Regierungspräsident von Schwaben zum BR.

Flüchtlinge aus der Türkei und aus Gambia

In Inningen sollen jetzt Flüchtlinge aus der Türkei und Gambia einziehen, die bereits die wichtigsten Verfahrensschritte hinter sich haben. Dass Inningen als "Standby-Dependance" von Donauwörth fungieren soll, das sei schon länger festgelegt, betont Gediga. Nachdem Donauwörth eine gewisse Grenze erreicht habe, habe man sich entschlossen, die Unterkunft in Inningen zu aktivieren.

Eine Außenstelle ohne Behörden

Vorerst sollen 30 alleinstehende Männer einziehen, da das Haus für Familien weniger geeignet ist. Lediglich ein Hausmeister, ein Verwaltungsmitarbeiter und Sicherheitsmitarbeiter sind vor Ort. Die zentrale Unterkunft in Donauwörth ist im Unterschied dazu mit einer behördlichen Struktur ausgestattet. Das Bundesamt für Migration unterhält dort einen feste Außenstelle, es gibt eine Rechtsantragsstelle des Verwaltungsgerichts, wo Flüchtlinge Bescheide prüfen lassen können und die Bundesagentur für Arbeit ist vor Ort.

Warum gerade Inningen?

Warum gerade im südlichsten Augsburger Stadtteil Inningen eine Außenstelle des "Ankerzentrums" Donauwörth eingerichtet wird, wird auf der Internetseite der Stadt beantwortet. Unter augsburg.de finden sich die wichtigsten Infos zur neuen Einrichtung auf dem Areal einer alten Ziegelei. Die Pläne, die Alte Ziegelei in Inningen als Erstaufnahme-Einrichtung zu nutzen, gehen demnach zurück bis in das Jahr 2015.

Schwaben muss weitere Flüchtlinge aus Nigeria aufnehmen

Doch die Einrichtung wurde nach ihrer Fertigstellung in den Stand-by-Modus versetzt. Weil Schwaben nun turnusgemäß weitere Flüchtlinge aus Nigeria aufnehmen muss, die nach Donauwörth geschickt werden, sollen Flüchtlinge von dort, die bereits die meisten Verfahrensschritte hinter sich haben, in die Unterkunft nach Inningen kommen.