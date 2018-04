Psychische Erkrankung "Schulabsentismus" Schulangst: Wenn Kinder nicht zur Schule gehen

"Schulabsentismus" - so nennt man die psychische Erkrankung von Kindern und Jugendlichen, die sich vehement weigern, in die Schule zu gehen. Die Zahl der Betroffenen nehme in Bayern zu, warnen Wissenschaftler, die sich am Wochenende in München zu einem Symposium getroffen haben.

Von: Johannes Reichart