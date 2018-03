Wohl neue Anklage gegen Laborarzt Schottdorf wieder im Visier der Staatsanwaltschaft

Der Laborunternehmer Bernd Schottdorf soll sich erneut vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft ihm vor, Hunderte Kurierfahrer als Scheinselbständige beschäftigt und so Sozialabgaben in Höhe von 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben.

Von den neuen Vorwürfen gegen den Laborarzt berichtet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf den Anwalt Schottdorfs. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat sich bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Ein Rückblick

Bernd Schottdorf hat sich ein Firmen-Imperium aufgebaut, die größte Laborgruppe Europas. Tausende Mitarbeiter werten jeden Tag zwischen 25.000 und 30.000 Proben aus und bringen dem Unternehmer so Millionen ein.

Allerdings: Schottdorf steht dadurch auch seit mehr als 30 Jahren im Fokus der Justiz. Immer wieder werden ihm Abrechnungsbetrug und die Beschäftigung von Scheinselbstständigen vorgeworfen.

Erste Ermittlungen Ende der 1980er Jahre

Abrechnungsbetrug mit einem Schaden 100 Millionen D-Mark – so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Augsburg im Jahr 1987. Schottdorf soll Laborleistungen über seine Firma mehrfach abgerechnet haben. Fünf Jahre wird ermittelt, 1992 kommt es zum ersten Prozess. Doch das Abrechnungssystem ist kompliziert, vor Gericht lässt sich der Sachverhalt nicht eindeutig klären. Ergebnis: Schottdorf zahlt 60.000 Mark an die Gefangenenfürsorge – "um des lieben Friedens willen", wie er später zitiert wird.

Festnahme im November 1999

Der Vorwurf: Schottdorf soll Laborärzte nur zum Schein beschäftigt haben, um damit Laborleistungen höher abrechnen zu können. Fünf Millionen D-Mark Kaution zahlt Schottdorf und bleibt bis zum Prozess im Jahr 2000 auf freiem Fuß. Die Richter urteilen: Freispruch. Schottdorf könne kein Vorwurf gemacht werden.

Bestechungsgelder an Staatsanwalt?

Kurz danach ein weiterer Vorwurf: Schottdorf soll einen Augsburger Staatsanwalt, der Anzeigen gegen ihn bearbeitet hatte, bestochen haben. Tatsächlich hat Schottdorf diesem Geld in sechsstelliger Höhe gegeben, allerdings ohne eine bestimmte Gegenleistung dafür zu erhalten. Schottdorf kann nachweisen, dass der Staatsanwalt das Geld samt Zinsen an ihn zurückgezahlt hat. Der Vorwurf der Bestechung ist vom Tisch.

Was bleibt ist eine strafbare "Vorteilsgewährung": Der Staatsanwalt hatte dem Mediziner schriftlich zugesichert, er werde sich "zu gegebener Zeit" an die "gewährte Unterstützung erinnern" – Schottdorf muss 450.000 Euro Geldstrafe zahlen und akzeptiert. 90 Tagessätze à 5.000 Euro heißt auch: Bernd Schottdorf ist vorbestraft und – was den passionierten Jäger hart trifft – verliert seinen Waffenschein.

Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs

Nach mehreren Durchsuchungen in Schottdorfs Labor und seinen Privaträumen führt die Staatsanwaltschaft Augsburg 2008 gegen den Mediziner und mehr als 20 weitere Ärzte ein Verfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Schottdorfs "Abrechnungssystem" steht im Fokus, die Staatsanwaltschaft Augsburg wertet es aber letztlich nicht als "illegal" und stellt die Ermittlungen großflächig wieder ein. Nur ein Arzt wird später verurteilt, Tausende mögliche Betrugsfälle verjähren.

Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft löst heftige Kritik aus und führt zu einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag.

Nebenschauplatz 1: Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag

Zwei Jahre, von Juni 2014 bis September 2016, beschäftigt sich der Landtags-Untersuchungsausschuss "Labor" mit Schottdorf und seinen umstrittenen Abrechnungs-Deals mit niedergelassenen Ärzten.

Die Mitglieder wollen klären, ob die bayerische Justiz bei ihren Ermittlungen gegen Schottdorf politisch beeinflusst wurde. Einer von mehreren strittigen Punkten: Bevor die Staatsanwaltschaft Augsburg das Verfahren übernahm und 2009 einstellte, hatte die Staatsanwaltschaft München I zunächst intensiv ermittelt.

Das Ergebnis im Untersuchungsausschuss nach zwei Millionen Seiten Akten, 41 Sitzungen mit etwa 80 Zeugen: ernüchternd. Bis zum Schluss können sich die Grüne, Freie Wähler, CSU und SPD nicht auf ein gemeinsames Fazit einigen. Stattdessen legen die Parteien drei verschiedene Abschlussberichte vor.

CSU und SPD gegen Freie Wähler und Grüne

Die CSU kommt zu dem Schluss, es habe keine Indizien für ein politische Einflussnahme auf die Justiz im Fall Schottdorf gegeben. Zähneknirschend schließt sich die SPD insofern an, als es keine Beweise für dubiose Abrechnungen zwischen dem Labor Schottdorf und Tausenden niedergelassenen Ärzten gebe.

Freie Wähler und Grüne prangern dagegen "massive Einflussnahme" und "Filz" an.

Jüngstes Verfahren vor dem Landgericht Augsburg

2014 beginnt vor dem Landgericht Augsburg die Verhandlung gegen Schottdorf und dessen damalige Frau Gabriele wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrug in 124 Fällen. Der Schaden wird auf 78 Millionen Euro geschätzt. Im Januar 2016 spricht das Gericht die beiden Angeklagten frei. Die Staatsanwaltschaft, die jeweils eine viereinhalbjährige Haftstrafe und eine Geldzahlung von fast 16 Millionen Euro forderte, zieht daraufhin vor den Bundesgerichtshof nach Karlsruhe. Doch die obersten Richter weisen die Revision zurück. Es bleibt beim Freispruch.

Nebenschauplatz 2: Ermittlungen gegen Kriminalbeamte

Die Staatsanwaltschaft Würzburg überprüft derzeit die Arbeit ihrer Münchner Kollegen im Fall Schottdorf. Hintergrund sind zwei Ermittlungsverfahren, die die Münchner Staatsanwaltschaft vor Jahren gegen zwei Kriminalbeamte eingeleitet hatte, die hartnäckig die fragwürdige Abrechnungspraxis des medizinischen Labors untersuchen wollten. Gegen sie wurde wegen des Verdachts der Falschaussage und der Verfolgung Unschuldiger ermittelt.

Zu Unrecht, wie es in einem Urteil des Landgerichts München I heißt. Zumindest in einem Fall hätten die Ermittlungen gegen die Beamten erst gar nicht aufgenommen werden dürfen. Das Gericht stellte eine schuldhafte Amtspflichtsverletzung fest. Das Verfahren im Fall des zweiten Beamten beginnt am 9. Mai.