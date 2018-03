Schäfer: Ein Traditionsberuf vor dem Aus?

Mittlerweile gibt es deutschlandweit nur noch weniger als 1.000 Schäfer - Tendenz sinkend. Jetzt begehren die verbleibenden Schäfer auf. Sie fordern von der Bundesregierung eine Maßnahme, die ihre europäischen Kollegen fast alle bereits bekommen. Was ist passiert? Von Christian Stücken und Ronja Dittrich

Hermann Stadler braucht nur leise zu pfeifen, dann setzt sich eine Herde von hunderten Schafen in Bewegung. Es ist ein kalter Frühlingstag auf seiner Weidefläche - doch an Wind und Wetter ist der Niederbayer seit seiner Kindheit gewöhnt. An der Art, wie er über seinen Beruf als Schäfer spricht, merkt man schnell: Etwas anderes kann er sich kaum vorstellen. Doch er ist einer der letzten seiner Art: Im Jahr 2016 ist die Zahl der Berufsschäfer in Deutschland erstmals auf unter 1.000 gesunken.

"Die meisten Quereinsteiger hören wieder auf, gehen wieder woanders arbeiten: Der Lohn ist einfach zu wenig ist, um eine Familie zu ernähren." Herrmann Stadler, Schäfer

Das kann auch für die Umwelt problematische Folgen haben. Denn Schafherden übernehmen wichtige Funktionen im Ökosystem. Sie transportieren über ihre Körper Samen, die sie woanders wieder ablegen: wichtig für die Biotopvernetzung. Und sie fungieren nebenbei als ökologische Rasenmäher.

Schäfer fordern Wiedereinführung der Weidetierprämie

Für diese Dienstleistung an Biotopen bekamen Schäfer lange Zeit vom Staat eine Prämie für ihre Schafe. Doch seit 2005 wird diese Prämie in Deutschland nicht mehr bezahlt - in weiteren 22 Mitgliedstaaten der EU hingegen schon. Hierzulande erhalten Schäfer nun Geld für die von ihnen beweideten Flächen - unterm Strich ist das weniger.

"Wir haben sehr hohe Kosten: Personal, Versicherungen, die Pachten - unsere Ausgaben haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Zwischen dem, was wir einnehmen und dem was wir ausgeben müssen, bleibt fast nichts mehr." Herrmann Stadler, Schäfer

Online-Petition zur Rettung der Schäfer in Deutschland

Deswegen haben die Schäfer jetzt online eine Petition gestartet: "Rettet die letzten Schäfer/innen Deutschlands". Darin fordern sie die Wiedereinführung der Weidetierprämie. Inzwischen haben sie mehr als 110.000 Unterstützer. Mitte März haben auch fast 200 Schäfer vor dem Landwirtschaftsministerium in Berlin demonstriert. Vergeblich, so scheint es. Das Landwirtschaftsministerium erklärt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass es eine an Tiere gekoppelte Prämie für nicht zweckmäßig halte:

"Das Bundesministerium setzt sich aus Wettbewerbsgründen für eine weitergehende Entkoppelung auf europäischer Ebene ein. Auch der zusätzliche Verwaltungsaufwand, der unseren Vereinfachungsbemühungen entgegenläuft, spricht gegen die Wiedereinführung einer gekoppelten Prämie für Schafhalter." Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Nachwuchssorgen und geringer Verdienst für Schäfer

Fragt man Lutz Ringer was das bedeutet, so erntet man nur Kopfschütteln. Der Schäfer im Landkreis Ansbach ist 68 Jahre alt. Seit drei Jahren sucht er einen Nachfolger, vergeblich.

"Ich habe eine Arbeitsbelastung von durchschnittlich 70 Stunden in der Woche - und meine Frau leistet auch noch 40 Stunden in der Woche im Betrieb. Wir erwirtschaften aber zusammen nur ein Betriebseinkommen, was ungefähr einem guten Facharbeiterlohn entspricht." Lutz Ringer, Schäfer

110 Wochenstunden Arbeit für einen Facharbeiterlohn: Ob er einen Nachfolger für seine Schafe findet, ist völlig offen.