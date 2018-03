Konsequenzen aus dem Fall Skripal Sanktionen gegen Russland: Mays Auftritt im Parlament

Theresa May macht ernst: Die britische Premierministerin verhängt Sanktionen gegen Russland – und reagiert damit auf den versuchten Mord am ehemaligen Doppel-Agenten Skripal. Russland hatte die von London gesetzte Frist, diesen Vorfall aufzuklären, in der vergangenen Nacht verstreichen lassen. Daraus zieht May nun die Konsequenzen.

Das Ultimatum verstrichen, wie erwartet keine Antwort aus Moskau, keine offizielle Erklärung also für den Einsatz eines hochgefährlichen Nervenkampfstoffs auf britischem Boden: Als die Premierministerin im Unterhaus ans Rednerpult tritt, wirkt sie entschlossen. Es gebe nunmehr keine alternative Schlussfolgerung als die, dass der russische Staat schuldig ist, den versuchten Mord an Sergej Skripal und seiner Tochter begangen zu haben – so Theresa May.

23 russische Diplomaten müssen gehen

Mit dieser Formulierung bereitet May den Boden für die neuen Sanktionen, die die britische Regierung gegen Russland verhängt – und die haben es in sich. Ein Ziel ist, das russische Spionage-Netzwerk zu zerschlagen. In einem ersten Schritt weist Großbritannien deshalb 23 russische Diplomaten aus, bei denen es sich nach Einschätzung der britischen Geheimdienste um Agenten handelt.

Die Betreffenden haben laut May eine Woche Zeit, das Land zu verlassen. Es wird außerdem vorerst keine bilateralen Kontakte auf höchster Ebene geben. Die bereits ausgesprochene Einladung an den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu einem Besuch in Großbritannien ist zurückgezogen – und es wird auch kein britischer Minister und kein Mitglied der königlichen Familie zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland reisen.

Vergabe von Visa unter der Lupe

Prinz William ist Präsident des englischen Fußball-Verbandes. Es sei aber nicht im britischen Interesse, den Dialog mit Russland vollständig abzubrechen, sagte May. Mit ihren Strafmaßnahmen zielt sie auch auf das Umfeld von Präsident Wladimir Putin – denn etliche reiche Russen mit Verbindungen zum Kreml haben sich in London niedergelassen. May kündigte an, in Großbritannien angelegtes russisches Staatsvermögen unter bestimmten Umständen einzufrieren – und die Vergabe von Visa kritisch zu beleuchten:

"Wer uns Schaden zufügen will, ist hier nicht willkommen": Das ist Mays Botschaft. Die Premierministerin erinnerte an die Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen Russland und dem Westen nach dem Ende der Sowjetunion – und sagte schließlich adressiert an den amtierenden Staatschef: "Es ist tragisch, dass Präsident Putin sich entschieden hat, auf diese Weise zu handeln."

Bereits vor Mays Auftritt im Parlament hatte der russische Botschafter in Großbritannien bei einem Treffen im Außenministerium von den Sanktionen erfahren – Alexander Jakowenko sagte danach:

"Wir glauben, dies ist eine reale und sehr ernste Provokation. Natürlich sind wir nicht bereit zu Gesprächen, wenn wir mit einem Ultimatum konfrontiert sind." Alexander Jakowenko, russischer Botschafter in Großbritannien

Russland könnte Veto einlegen

May dankte den internationalen Partnern – auch Bundeskanzlerin Angela Merkel – für die Solidaritätsbekundungen. Die NATO forderte Russland offiziell auf, die britischen Fragen zu dem Gift-Anschlag zu beantworten. Am Abend wird sich auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Fall befassen; die Regierung in London hat die Krisensitzung beantragt – Russland hat aber als ständiges Mitglied, wie Großbritannien, ein Veto-Recht.