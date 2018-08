Wald in Gefahr Sachsen befürchtet Invasion der Borkenkäfer

Sachsen befürchtet eine Invasion von Borkenkäfern in den Wäldern. Denn mit dem Bruchholz aus den verheerenden Stürmen zu Jahresbeginn gibt es reichlich Brutstätten. "Welche Dimensionen der Käferbefall schlussendlich erreichen wird, werden wir erst in den kommenden Monaten sagen können", erklärte Forstminister Thomas Schmidt (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch im Tharandter Wald. Man müsse die Entwicklung genau beobachten und befallenes Holz möglichst schnell aufarbeiten und aus dem Wald entfernen, damit nicht noch mehr Bäume zu Schaden kommen.

Borkenkäfer gefährden vor allem Fichten

Die bisherige Witterung habe sich außerordentlich förderlich auf die Entwicklung des Buchdruckers und anderer Käferarten ausgewirkt, die in Rinde und Holz brüten, hieß es. Ohnehin befindet sich der Wald momentan im Stresstest. "Gerade die Folgen der Winterstürme "Herwart" und "Friederike", die aktuelle extreme Trockenheit sowie die starke Vermehrung der Borkenkäfer sind für Wald und Forstwirtschaft in Sachsen gravierend", sagte Schmidt. Der Waldumbau habe weiter erste Priorität. Die aktuellen Ereignisse machten klar, wie instabil und anfällig die noch häufig vorhandenen reinen Nadelbaumbestände gegenüber Wetterextremen und Schädlingen sind.

Darum sind Borkenkäfer so gefährlich für den Wald

Die Käfer fressen sich in die Rinde und legen dort ihre Eier ab. Später fressen dann die Larven Gänge durch den Baum und zerstören so dessen Leitbahnen. Deswegen müssen befallene Fichten von den Waldbesitzern gefällt, entrindet und entsorgt werden. Holz, das mit Rinde gelagert wird, braucht Insektengift, damit die Käferlarven nicht schlüpfen können.

Der Borkenkäfer bzw. Buchdrucker, wie er eigentlich heißt, kann sich nämlich dreimal im Jahr vermehren.