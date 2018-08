Arbeitskampf Streik von Ryanair kann auch in Bayern zu Flugausfällen führen

Die deutschen Ryanair-Piloten treten übermorgen in einen eintägigen Streik. Auf dem Flugplan für Freitag stehen in München vier Ryanair-Verbindungen, in Nürnberg 19 und in Memmingen zwölf. Wie viele Flieger am Boden bleiben, ist bisher offen.

Wer sich in den nächsten mit Ryanair auf den Weg in den Urlaub machen will, braucht starke Nerven: Mitten in der Ferienzeit hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die festangestellten Piloten der Airline zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Dieser soll am Freitag von 3 Uhr nachts bis Samstag 3 Uhr dauern.

"Für uns machen weiter Verhandlungen keinen Sinn", sagte Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik der Gewerkschaft. Cockpit schließt sich deshalb den bereits angekündigten Streiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Zusammen wäre es der größte Pilotenstreik in der Geschichte von Ryanair. Die Fluglinie hat bislang 146 von 2.400 am Freitag geplanten Europa-Flügen abgesagt.

Wenige Flüge in München, mehr Verbindungen in Nürnberg und in Memmingen

Die tatsächlichen Auswirkungen des Streiks lassen sich bisher schwer abschätzen. Laut Cockpit können alle Verbindungen von und nach Deutschland betroffen sein. In der Vergangenheit hatte Ryanair bei Streiks allerdings stets Piloten aus anderen Ländern eingeflogen, um Ausfälle zu vermeiden. Zudem dürften Maschinen aus Ländern, die nicht vom Streik betroffen sind, weiterhin die deutschen Flughäfen ansteuern.

Am Flughafen München stehen aber ohnehin kaum Flüge an. Zwar hat der Flughafen nach eigenen Angaben bisher noch keine offizielle Streikmitteilung erhalten. Jedoch sind auf dem Flugplan nur vier Ryanair-Verbindungen gelistet, je zwei von und nach Dublin.

Am Allgäu Airport Memmingen sind sechs Starts und sechs Landungen von Ryanair geplant. Für den Flughafen Nürnberg stehen zehn Starts und neun Landungen an. Doch auch für diese beiden Standorte gilt, dass die Anzahl der tatsächlichen Ausfälle noch nicht absehbar ist.

Cockpit will bessere Bezahlung für Piloten

Die Vereinigung Cockpit verhandelt seit Anfang Januar mit Ryanair. Ihr Ziel ist es, erstmals einen Tarifvertrag mit der Airline abzuschließen und eine bessere Bezahlung durchzusetzen. Nach den fehlenden Fortschritten bei den Verhandlungen hatten sich in einer Urabstimmung 96 Prozent der befragten Gewerkschaftsmitglieder für einen Arbeitskampf ausgesprochen.

Ryanair beschäftigt in Deutschland rund 400 Piloten. Schätzungen gehen davon aus, dass rund ein Drittel davon als selbstständig ist. Diese hat Cockpit im Gegensatz zu ihren festangestellten Kollegen auch nicht zum Streik aufgerufen.

Gewerkschaft-Chef Martin Locher warf der Fluggesellschaft vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren und für die Eskalation allein die Verantwortung zu tragen. „Ryanair hat in den Verhandlungen jedwede Personalkosten-Erhöhung kategorisch ausgeschlossen. Gleichzeitig hat Ryanair zu keinem Zeitpunkt erkennen lassen, an welchen Stellen Spielräume zur Lösungsfindung bestehen“, sagte Locher. Ryanair möchte sich im Laufe des Tages zu den Streiks äußern.