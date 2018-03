Nun also doch Ryanair: Festantstellung für deutsche Piloten

Ryanair plant offenbar eine Wende in seiner umstrittenen Personalpolitik. Der Billigflieger will seinen deutschen Piloten Festanstellungen anbieten. Bisher waren viele Cockpit-Crews indirekt über Personaldienstleister beschäftigt. Die entsprechenden Konditionen sorgten immer wieder für Kritik. Gewerkschafter sind noch zurückhaltend.

Die Warnstreiks vor Weihnachten scheinen gewirkt zu haben: Denn die irische Fluggesellschaft Ryanair will künftig mit der Vereinigung Cockpit über die Arbeitsbedingungen zumindest der knapp 400 Piloten verhandeln, die in Deutschland stationiert sind. Diesen will man auch feste Verträge anbieten.

In der Vergangenheit sah sich der Billigflieger wegen der schlechten Bedingungen für seine Cockpit-Crews massiver Kritik ausgesetzt. Die Behörden gingen unter anderem dem Verdacht nach, Ryanair beschäftige scheinselbständige Piloten zu Niedrigstlöhnen.

Situation von Kabinenpersonal noch offen

Die Vereinigung Cockpit will sich nun genau ansehen, zu welchen Konditionen die Iren Verträge anbieten, bevor es eine abschließende Bewertung gibt. Offen ist allerdings, wie es mit den Kabinenbesatzungen weitergeht. Auch dort gibt es Unruhe und die Forderung nach besseren Bedingungen.

Dazu kommen Konflikte in weiteren Ländern. In Portugal und am Stammsitz Irland haben Pilotenvertretungen bereits mit Streiks für die Osterferien gedroht, falls sich Ryanair nicht bewegen sollte.