Reaktion Russland weist Diplomaten aus

Das russische Außenministerium hat den britischen Botschafter im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal einbestellt. Zugleich werde das britische Kulturinstitut in Russland geschlossen, so gab das Außenministerium bekannt. Russland reagiert damit auf die Ausweisung 23 seiner Diplomaten aus Großbritannien. Großbritannien macht Russland für den versuchten Mordanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich. Die Regierung in London verwies 23 der Spionage beschuldigte russische Diplomaten des Landes. Russland hat jegliche Verwicklung in die Affäre zurückgewiesen.

Russland ziehe zudem seine Zustimmung für die Eröffnung und den Betrieb des Generalkonsulats in St. Petersburg zurück. Außerdem müsse das Kulturinstitut British Council seine Tätigkeit in Russland einstellen. Der Status des Instituts war dem Ministerium zufolge nicht eindeutig geklärt gewesen. Großbritannien sei vor weiteren Maßnahmen gewarnt worden, sollte London zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängen.

Skripal und Tochter noch immer in Lebensgefahr

Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden, sie schweben weiterhin in Lebensgefahr. Großbritannien wie auch Deutschland, Frankreich und die USA machen Russland für die Tat verantwortlich. Die britischen Behörden haben erklärt, bei dem Anschlag sei das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok verwendet worden. Der britische Außenminister Boris Johnson machte am Freitag Präsident Wladimir Putin persönlich dafür verantwortlich. Die russische Regierung bestreitet die Vorwürfe vehement.

"Jeder Verweis oder eine Erwähnung unseres Präsidenten in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als eine schockierende und unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln." Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin

Großbritannien warnt Exil-Russen

Erst am vergangnen Montag fand Scotland Yard einen 68-jährigen Kreml-Kritiker und Geschäftsmann Nikolai Gluschkow. Bei den Ermittlungen zu dessen Tod fanden Rechtsmediziner am seinem Hals Gewaltspuren, so das Scotland Yard in London. Der 68-Jährige war tot in seinem Haus in der Hauptstadt entdeckt worden. Gluschkow hatte für die russischen Großkonzerne Avtovaz und Aeroflot gearbeitet. 2004 war er in seiner Heimat zu drei Jahren und drei Monaten Haft nach Vorwürfen von Betrug und Geldwäsche verurteilt worden. 2010 erhielt er in Großbritannien Asyl. Nach dem Mord am russischen Kreml-Kritiker Gluschkow hat die Polizei in Großbritannien nach Medienberichten eine Reihe von Exil-Russen kontaktiert und zur Vorsicht geraten.