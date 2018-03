Nächste Putin-Amtszeit gilt als sicher Russland vor der Präsidentenwahl

Schon vor Stunden haben die ersten Wahllokale im Fernen Osten Russlands geöffnet. Wahlberechtigt sind heute insgesamt mehr als 100 Millionen Menschen in elf Zeitzonen. Wie sehr der eskalierende Konflikt zwischen Russland und Großbritannien die Wähler möglicherweise beeinflusst, das ist schwer auszumachen.

"Keine furchteinflößenden Briten werden mich daran hindern"

Für die Außenpolitiker hier in Moskau ist der Konflikt mit der britischen Regierung jedenfalls das zentrale Thema. Der Tenor nach wie vor: Russland habe nichts zu tun mit dem Giftanschlag auf den früheren Spion Sergej Skripal in England, die Vorwürfe seien erfunden, der Westen sei hysterisch und antirussisch.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte mit einem Lachen im Staatsfernsehen, die Krise beeinflusse ihren Gang zum Wahllokal heute jedenfalls nicht. "Mein Pass ist in der Tasche. Mit den nötigen Wahlunterlagen werde ich im Moskauer Gebiet abstimmen", sagte Sacharowa und ergänzte: "Keine furchteinflößenden Briten werden mich daran hindern."

Niemand zweifelt am Putin-Sieg

Dass Wladimir Putin als Präsident für sechs Jahre wiedergewählt wird, daran zweifelt niemand. Ein Ergebnis von 70 Prozent wird ihm vorhergesagt. Als wichtiges Signal des Rückhalts gilt außerdem die Wahlbeteiligung. Nicht in der Kandidaten-Rolle, sondern in der offiziellen Funktion als Präsident, rief Putin die Russen zur Wahl auf: "Ich bin mir sicher, dass sich jeder um das Schicksal unseres Heimatlandes sorgt. Deshalb bitte ich Sie, wählen zu gehen. Nutzen Sie Ihr Recht, über die Zukunft für unser großes geliebtes Russland zu entscheiden."

Im Auftrag der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind heute mehr als 500 Wahlbeobachter im Einsatz. "Wir werden im ganzen Land vertreten sein", kündigte der Vertreter der Mission, der norwegischer Diplomat Jan Petersen, an. "Die Beobachter werden in den Städten und auch in ländlichen Regionen sein. Wir werden so viele Gebiete abdecken, wie wir können."

Faire Wahlen in Russland?

Bei der vergangenen Präsidentenwahl 2012 hatte die OSZE Kritik geübt: In fast jedem dritten Wahllokal stellten die Beobachter bei der Stimmauszählung damals Unregelmäßigkeiten fest. Die OSZE bemängelte 2012 außerdem, Putins Gegenkandidaten seien von den Medien benachteiligt worden.

Um Manipulationen bei der Wahl heute einzudämmen, wurde als Wahl-Leiterin Ella Pamfilowa eingesetzt. Die frühere Menschenrechtsbeauftragte hat das Image einer korrekten Politikerin - und soll dem Verdacht von Wahlfälschungen entgegentreten.