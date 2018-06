IT-Sicherheitskonferenz Russische Hacker ohne Tarnung

Am privaten Hasso-Plattner-Institut findet aktuell die „6. Podsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit“ statt. Sie ist hochrangig besetzt, bietet also eine der seltenen Gelegenheiten, zu erfahren, was man auf den Chefetagen von Politik und Wirtschaft zum Thema denkt. Von Achim Killer

Von: Achim Killer