Kirchen veröffentlichen Statistik Rund 368.000 Kirchenaustritte im letzten Jahr

Heute haben die Kirchen ihre Mitgliedszahlen, also die Zahl der Kirchenaus- und -eintritte im vergangenen Jahr veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr verließen 2017 mehr Menschen die beiden großen Kirchen in Deutschland.

Mit fast 18.000 Katholiken hat das Erzbistum München-Freising deutschlandweit am meisten Mitglieder verloren. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland heute veröffentlicht haben.

Gut 72.000 Kirchenaustritte in Bayern

Demnach haben evangelische und katholische Kirche weiter Mitglieder verloren – durch Kirchenaustritt oder Tod. Insgesamt waren es rund 368.000 Gläubige, auf katholischer Seite rund 168.000, auf evangelischer etwa 200.000. In Bayern haben die Kirchen knapp 72.000 Mitglieder verloren – mit rund 48.000 Katholiken bleibt der Rückgang stabil. Auf evangelischer Seite waren es im Reformationsjahr mit gut 23.000 Protestanten etwas mehr als im Vorjahr.

Auf Entfremdungsprozess folgt häufig Kirchenaustritt

Als Gründe für den Kirchenaustritt wird häufig die Kirchensteuer genannt. Wissenschaftlern zufolge geht dem Austritt aber in der Regel ein längerer Entfremdungsprozess voraus. Der Steuerbescheid gebe dann letztendlich den Anstoß für die Entscheidung. Während die evangelische Kirche in Deutschland rund 205.000 neue Mitglieder durch Taufe und Wiedereintritt dazugewonnen hat, waren es in der katholischen Kirche 179.000.