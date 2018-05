FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt Rummenigge sieht Pokalsieg als Verpflichtung gegenüber Heynckes

Heynckes habe viel für das Team und den Verein geleistet, deshalb stehe man jetzt bei ihm in der Verantwortung, so Rummenigge im Interview der Woche auf B5 aktuell. Am Abend wird Heynckes mit der Partie in Berlin in den Ruhestand verabschiedet.

Der FC Bayern auf Augenhöhe mit Real Madrid

Im internationalen Vergleich sieht Rummenigge den FC Bayern absolut auf Augenhöhe mit Teams wie Real Madrid, gegen das man in der Champions League absolut unverdient ausgeschieden sei.

Für die Zukunft sieht Rummenigge seinen Verein mit Trainer Niko Kovac und den Zugängen Serge Gnabry und Leon Goretzka gut aufgestellt. Rummenigge bestätigte, dass Robert Lewandowski auch im nächsten Jahr seine Tore zu 100 Prozent für die Bayern schießen wird.

Eigene Philosophie finden

Nach den Worten des Vorstandschefs wird es beim Rekordmeister künftig auch hin und wieder einen teuren Neuzugang geben. Allerdings müsse der FC Bayern auch eine andere, eigene Philosophie finden, um eine gute Mannschaft zusammenzubauen. Als Vorbild nennt Rummenigge Real Madrid. Die Königlichen stünden bereits das dritte Jahr in Folge im Finale der Champions League, ohne dass es in der Zeit große Spieler-Transfers gegeben habe.