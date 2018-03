Rückruf Rückruf von Rewe-Risotto wegen möglicher Glasstückchen

Rewe ruft zwei Sorten Risotto der Eigenmarke "Feine Welt" zurück - einmal mit Safran, einmal mit Steinpilzen. Es besteht die Gefahr, das im Reis kleine Glasstückchen enthalten sind. Auch in Bayern ist die betroffene Charge verkauft worden.

Wegen möglicher Glasstückchen im Reis werden zwei Risotto-Produkte der Rewe-Eigenmarke "Feine Welt" zurückgerufen. Betroffen seien die Sorten "Rewe Feine Welt Risotto mit Safran" (280 g) und "Rewe Feine Welt Risotto mit Steinpilzen" (280 g), teilte der Hersteller der Rewe-Eigenmarke, die Manolo's Food GmbH aus Salzburg, mit.

Glasstückchen im Risotto möglich

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Reis kleine transparente Glasstückchen befänden. Betroffen seien die Chargennummern L 247 E 50402 (Risotto mit Safran) und L 261 E 40501 (Risotto mit Steinpilzen) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2019.

Auch Bayern betroffen

Verkauft wurde das Produkt in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und im Saarland. Verbraucher könnten die Ware in die Läden zurückbringen und bekämen den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet, teilte ein Rewe-Sprecher am Donnerstag mit.