Royal Wedding Prinz Harry und Meghan haben geheiratet

Mit einer lebhaften und auch politischen Predigt hat US-Bischof Michael Bruce Curry bei der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle einen unerwarteten Akzent gesetzt. Der Priester leitete mit den Worten des vor 50 Jahren ermordeten schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King seine Predigt ein.

"Wir müssen die Macht der Liebe entdecken, die heilende Kraft der Liebe. Und wenn wir das entdecken, dann werden wir aus dieser alten Welt eine neue machen können. Liebe ist der einzige Weg." Michael Bruce Curry, US-Bischof

Er brachte damit einen Hauch der afroamerikanischen Kirchenkultur und auch des Kampfes gegen Rassismus mit nach Windsor.

Braut schwört kein Gehorsam

Zum Altar geführt wurde die Braut Meghan Markle von ihrem Schwiegervater Prinz Charles. Ihr Vater hat aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme an der Trauung abgesagt. Bei der Zeremonie hatte Meghan Markle ihrem Mann, entgegen des Protokolls, kein Gehorsam geschworen. Für den späteren Hochzeitsempfang hat die Braut eine eigene Ansprache angekündigt, auch das ist normalerweise nicht vorgesehen.

Mit Spannung wurde erwartet, welches Kleid die Braut trägt, die nach ihrer Hochzeit den Titel Duches of Sussex tragen wird. Es ist eine schlicht-elegante Kreation der britischen Designerin Clare Waight Keller. Harry und sein Bruder William trugen beide Gala-Uniform. Harry hat mehrere Jahre aktiv in der Armee gedient und ist seit Dezember Captain General der Royal Marines.

Public Viewing zur Hochzeit

Nach der Trauung fuhr das Brautpaar in einer Kutsche durch Windsor. Dort hatten schon viele Stunden vor der Trauung zigtausende Menschen auf einen ersten Blick auf den Herzog und die Herzogin von Sussex gewartet. Überall in England, aber auch im Ausland gab es zahlreiche Public-Viewing-Möglichkeiten - unter anderem in der britischen Boftschaft in Berlin.

Viele Stars

Schauspieler George Clooney kam zur Hochzeit mit seiner Frau Amal. Als eine der ersten der 600 Gäste traf Talk-Legende Oprah Winfrey an der Kapelle ein. Kurz darauf flanierte Modedesignerin Victoria Beckham mit ihrem Mann David zu Vermählung. Auch die Sänger Elton John und James Blunt, Schauspieler Idris Elba, Talkmaster James Corden und viele andere standen auf der Gästeliste.