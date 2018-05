Trauung auf Schloss Windsor Royal-Fans im Hochzeitsfieber: Harry und Meghan sagen "Ja"

Um 13 Uhr deutscher Zeit beginnt der Gottesdienst auf Schloss Windsor westlich von London. Zur Hochzeitsmesse und dem anschließenden Empfang sind rund 600 Gäste eingeladen. Rund 2.640 Menschen aus der Bevölkerung können die Hochzeit im Park des Schlosses verfolgen.

Brautvater kann nicht kommen

Markles Vater bleibt der Hochzeit wegen einer Erkrankung fern. Die Braut wird von Harrys Vater, Prinz Charles, zum Altar geführt werden. Danach zeigen sich der sechste der britischen Thronfolge und die ehemalige US-Schauspielerin in einer offenen Kutsche im Freien. Am Abend gibt es eine Feier mit 200 Gästen im nahe gelegenen Frogmore House. Rund 100.000 Besucher werden zu dem großen Tag in Windsor erwartet.

Hochzeitsprobe in entspannter Atmosphäre

Am Freitagnachmittag war Harry gemeinsam mit seinem Bruder und Trauzeugen Prinz William vor dem Schloss zu sehen gewesen. Er begrüßte Fans und zeigte zumindest nach außen hin keine Nervosität. "Großartig, danke", sagte der lächelnde Harry auf die Frage, wie es ihm gehe. Unterdessen nahm Meghans Mutter Doria Ragland ihren ersten Tee mit Königin Elizabeth II. ein. Zuvor hatte sie bereits Williams Familie getroffen und Bekanntschaft mit Charles und Camilla gemacht. Der Erzbischof von Canterbury lobte Charles, der ein sehr herzlicher Mensch sei und durch die Geste, Meghan zum Traualtar zu führen, seine Liebe und Unterstützung zeige. Mit Blick auf die Hochzeitsprobe sagte Justin Welby, das Paar sei sehr "selbstbeherrscht" aufgetreten. Die Atmosphäre sei entspannt und angenehm gewesen. Es sei viel gelacht worden, so das Oberhaupt der anglikanischen Kirche.

Die kleine Stadt ist seit Tagen im Ausnahmezustand. Die Polizei verbot den Zuschauern, mit Konfetti zu werfen, weil dies ein Sicherheitsrisiko darstelle. Außerdem sei es anstrengend, es wegzuräumen.

Auch in London feiern Tausende das Paar beim Public Viewing und auf Partys.