Bomben für Jemen-Krieg NGOs zeigen Rheinmetall-Tochter an

Der Rüstungskonzern Rheinmetall gerät in Italien juristisch unter Druck. Wegen Bombenlieferungen an Saudi-Arabien haben Menschenrechtsorganisationen aus mehreren Ländern gegen die Unternehmenstochter RWM Italia Strafanzeige erstattet, die dem ARD-Politikmagazin Report München vor liegt. Es geht unter anderem um mögliche Mittäterschaft beim Mord an Zivilisten im Jemen.

Am 8. Oktober 2016 um drei Uhr nachts schlägt in einem Dorf im Nordwesten des Jemen eine Bombe ein. Sechs Menschen kommen ums Leben, darunter vier Kinder und eine schwangere Frau. In den Trümmern finden Mitarbeiter der jemenitischen Menschenrechtsorganisation Mwantana Bombenteile. Ein Code deutet auf den Hersteller RWM Italia hin. Die Abkürzung bedeutet: Rheinmetall Waffe Munition.

Anzeige richtet sich auch gegen deutsche Rüstungsmanager

Der Fall steht im Zentrum der Strafanzeige, die das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mit Sitz in Berlin, Mwantana und die italienischen Organisationen Rete Disarmo und Opal jetzt gemeinsam bei der Staatsanwaltschaft in Rom eingereicht haben.

Sie richtet sich gegen italienische Beamte, die trotz des Jemen-Kriegs seit Jahren Exporte von Rheinmetall-Bomben nach Saudi-Arabien durchwinken. Im Fokus stehen außerdem aktuelle und ehemalige hochrangige Mitarbeiter von RWM Italia. Unter diesen sind auch deutsche Rüstungsmanager.

NGOs geben Managern und Beamten Schuld an Bombardierung eines Dorfs

Nach Auffassung der Menschenrechtsorganisationen haben Manager und Beamte den Angriff auf das jemenitische Dorf durch die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien oder dessen Verbündete ermöglicht.

Rheinmetall liefert seit Jahren Bomben an die Saudis

Bereits im Jahr 2015 hatte das ARD-Politikmagazin Report München erstmals darüber berichtet, dass die Bomben, die Rheinmetall an Saudi-Arabien liefert, im Jemen-Krieg eingesetzt werden. Die Lieferungen wurden seitdem ausgeweitet, obwohl die Vereinten Nationen der Militärkoalition immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. Kampfjets bombardierten demnach wiederholt zivile Ziele wie Wohnviertel, Schulen oder Krankenhäuser. Auch das Europäische Parlament verurteilte die Attacken auf Zivilisten.

Rheinmetall umgeht deutsches Exportverbot für Bomben

Nach deutschem Recht wären Bombenexporte an die Saudis deshalb seit mehreren Jahren nicht möglich. Doch Rheinmetall hat dafür einen Umweg gefunden. Getreu der Losung von Vorstandschef Armin Papperger, durch ausländische Tochterfirmen die "Unabhängigkeit von deutschen Exportregeln" zu sichern, lässt der Konzern die Bomben auf Sardinien produzieren. Das dortige Werk gehört zur Konzerntochter RWM Italia. Die Einnahmen fließen zurück in die Konzernkasse in Düsseldorf.

Deutsch und italienische Regierungen erklären sich für nicht zuständig

Die deutsche Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass RWM Italia ein italienisches Unternehmen sei, für das die dortigen Regeln gelten. Die italienische Verteidigungsministerin Roberta Pinotti wiederum verwies in der Vergangenheit darauf, dass es sich bei Rheinmetall um einen deutschen Konzern handle. Die italienischen Behörden erteilten in den vergangenen Jahren trotz des Kriegs im Jemen großzügig Exportlizenzen für Saudi-Arabien an RWM Italia.

Auch italienisches Recht verbietet Bombenlieferungen in Kriegsgebiete

Die Menschenrechtsorganisationen wollen nun mit ihrer Strafanzeige erreichen, dass die rechtliche Verantwortung für die Folgen der Waffenexporte an Saudi-Arabien geklärt wird. Sie beziehen sich dabei unter anderem auf ein italienisches Gesetz, das ähnlich wie die deutschen Vorschriften eine Lieferung von Waffen in Länder untersagt, die an bewaffneten Konflikten beteiligt sind.

Sowohl Rheinmetall als auch die italienischen Behörden ließen Anfragen von Report München zu den Vorwürfen unbeantwortet.

Weitere Verfahren der Menschenrechtsorganisation ECCHR

Die Berliner Organisation ECCHR führte bereits mehrere internationale Menschenrechtsverfahren. So stellte die Organisation unter anderem Strafanzeige gegen Verantwortliche für die US-Folterpraktiken. Die Bundesanwaltschaft ermittelt deshalb aktuell gegen die neue CIA-Chefin. Außerdem geht die Klage von Überlebenden des Brandes in einer pakistanischen Textilfabrik gegen das deutsche Unternehmen KIK auf die NGO zurück. Der Gründer des ECCHR, Wolfgang Kaleck, ist der deutsche Anwalt des NSA-Whistleblowers Edward Snowden.