Bremen und Viernheim Rettung mit dem Kran: Feuerwehr zieht Pferde aus einem Graben

Ein Pferd ist im südhessischen Viernheim in einen rund zwei Meter tiefen Graben geraten und von der Feuerwehr gerettet worden. Ein ähnliches Schicksal ereilte die Stute "Milein". Die Bremer Feuerwehr rettete das in Panik geratene Pferd, das unweit eines Baggersees in einen Graben gerutscht war und zu ertrinken drohte.

Ein Pferd ist im südhessischen Viernheim in einen rund zwei Meter tiefen Graben geraten und von der Feuerwehr gerettet worden. Das Tier hatte am Dienstagabend auf einer Wiese gegrast und war auf das abgedeckte Becken eines ehemaligen Teichs gekommen, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete. Es brach ein und wurde vor der Bergung mit dem Kran von einer Tierärztin untersucht. Es sei dem Tier aber gut gegangen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, die eigentliche Bergung des Pferds war nach zwanzig Minuten beendet.

Pferd fällt in Bremen in einen Graben

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Stute "Milein". Die Feuerwehr rettete in Bremen das in Panik geratene Pferd, das unweit eines Baggersees in einen Graben gerutscht war und zu ertrinken drohte. Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstagmittag am Waller Feldmarksee, wie die Feuerwehr in der Hansestadt mitteilte. Die 25-jährige Stute "Milein" reagierte demnach auf Rettungsversuche zunächst mit Panik und wühlte sich bedrohlich weit in den Schlammgraben. Gemeinsam mit der Pferdehalterin gelang es den Helfern schließlich, die Stute zu beruhigen und mit Schläuchen sowie einem Traktor zu stabilisieren.

Pferd ist wohlauf

Letztlich wurde "Milein" mit der Zugmaschine und Manneskraft vorsichtig aus ihrer Notlage befreit. Nach einer Untersuchung durch den Tierarzt übergaben die Retter das Pferd wohlbehalten seiner Besitzerin.