Vertrag zwischen Lega und Fünf-Sterne-Bewegung Regierungsprogramm in Italien steht

In Italien haben sich Fünf-Sterne-Bewegung und Lega nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Regierungsprogramm geeinigt. Von einem Ausstieg aus dem Euro ist darin nicht mehr die Rede, allerdings von der vollständigen Abkehr vom bisherigen Sparkurs.

Die Regierung steht zwar noch nicht, aber es gibt ein Programm. Fünf-Sterne-Bewegung und Lega haben sich nach tagelangen Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der tiefgreifende Reformen vorsieht: So soll das Steuersystem radikal vereinfacht werden mit nur noch zwei Steuersätzen von 15 und 20 Prozent. Die Rentenreform, die die Regierung von Mario Monti eingeführt hatte, wird rückgängig gemacht. So können Arbeitnehmer künftig wieder deutlich früher in Rente gehen, wenn sie entsprechend lang Sozialbeiträge abgeführt haben.

Abstimmung folgt

Ebenso soll ein staatlich gefördertes Grundeinkommen von 780 Euro eingeführt werden - verbunden mit Jobangeboten für Arbeitslose. In der Migrationspolitik steht das voraussichtliche Regierungsbündnis künftig für eine härtere Hand und will die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen.

Die EU- und eurokritischen Passagen in dem Papier waren in den letzten Tagen deutlich abgeschwächt worden. Nun heißt es, man wolle die Währungsunion neu justieren, beispielsweise den Stabilitätspakt neu verhandeln und das Europaparlament stärken.

Nach der Einigung sind die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung zu einer Online-Abstimmung aufgerufen. Auch die Lega will in Parteiveranstaltungen für den Vertrag werben.

Voraussichtlich am Montag wollen die neuen Partner Staatspräsident Sergio Mattarella ihr Programm vorstellen, erst dann wird sich vermutlich auch entscheiden, wer die neue Regierung für Italien anführt und wer die Minister sind.