Schelte für Staatsregierung Rechnungshof kritisiert Nahverkehrs-Förderung

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) kritisiert die Förderung der Staatsregierung für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Bayern. Nach Ansicht der Rechnungsprüfer ist die ÖPNV-Förderung des Freistaats zu zersplittert und zu wenig zielorientiert. Das geht aus einem Bericht hervor, den der ORH jetzt veröffentlicht hat.

Der Freistaat gibt jährlich über eine halbe Milliarde Euro für Busse, U-Bahnen und Trams aus, kümmere sich aber zu wenig darum, dass das Geld auch zielgerichtet verwendet wird, meinen die Rechnungsprüfer. Allein zehn unterschiedliche Förderprogramme, verteilt auf drei Ressorts - da kenne sich keiner mehr aus, so die Kritik. Keine Vernetzung, keine Koordination und keine Erkenntnisse in den Ministerien, ob mit dem Geld überhaupt die Ziele erreicht werden: So beurteilen die Rechnungsprüfer die ÖPNV-Förderung der Staatsregierung. Die habe seit November vergangenen Jahres nicht auf die Kritik geantwortet. Deswegen veröffentlichte der Rechnungshof seinen Bericht jetzt ohne Stellungnahme der Ministerien.

ORH: Zwei statt zehn Förderprogramme

Die Empfehlungen des ORH: statt zehn nur noch zwei Förderprogramnme, mehr Verantwortung für die Kommunen und - wenn möglich - statt nur den Schülerverkehr den Nahverkehr im Ganzen unterstützen.

Eine Forderung hat das Kabinett inzwischen bereits umgesetzt: Künftig will es die Erweiterung der Verkehrsverbünde stärker fördern, die nach Ansicht des Rechnungshofs noch allzu lückenhaft sind.