Russland droht Reaktionen nach Angriff in Syrien

Während die USA, Großbritannien und Frankreich ihren Militärschlag in Syrien verteidigen, fordert Russland eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. In der Nacht griffen die Westmächte drei Ziele in Syrien an.

Russland hat den Angriff scharf verurteilt. Der russische Präsident Wladimir Putin verlangt eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats. Der Angriff der USA und ihrer Verbündeten werde die humanitäre Katastrophe in Syrien verschärfen, erklärte er und bezeichnete den Militärschlag für völkerrechtswidrig.

Während des nächtlichen Angriffs: Ein Leuchtstreifen am Himmel über Damaskus.

Der russische Botschafter in Washington Anatoli Antonow drohte auf Twitter zwar mit Konsequenzen, allerdings wurde in Russland auch zur Kenntnis genommen, dass es keinen Raketeneinschlag auf russischen Stützpunkten in Syrien gegeben hat. Auch das iranische Außenministerium verurteilte die Angriffe als Akt der Aggression gegen Syrien, wie der Fernsehsender Al-Manar berichtet.

Westen verteidigt den Militärschlag

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Angriff unterstützt:

"Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Ziel der gezielten Luftschläge ist ihren Worten nach gewesen, die Fähigkeit des Regimes zum Chemiewaffeneinsatz zu beschneiden und es von weiteren Verstößen gegen die Chemiewaffenkonvention abzuhalten.

Außenminister Heiko Maas bezeichnete die Luftschläge als angemessenes und erforderliches Signal. "Es leistet einen Beitrag dazu, Wiederholungen dieses Leids zukünftig zu erschweren", erklärt er. Allerdings könne nur eine politische Lösung dauerhaften Frieden bringen.

Reaktion Frankreichs und Großbritanniens

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Samstag erklärt, die Angriffe seien "Präzisionsschläge" und die Antwort auf den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Präsident Baschar al-Assad gegen das eigene Volk in der Stadt Duma.

"Dies sind nicht die Taten eines Menschen, sondern die Verbrechen eines Monsters." US-Präsident Donald Trump

Die britische Premierministerin Theresa May bezeichnete das Vorgehen als alternativlos. "Wir haben keine Wahl", sagte sie.

"Es war richtig und legal, militärisch in Syrien einzugreifen." Theresa May

Der französische Präsident Emmanuel Macron meinte zur Begründung:

"Die rote Linie ist überschritten." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Nach Angaben der französischen Regierung wurde das syrische Chemiewaffen-Arsenal bei den Luftangriffen "zu einem großen Teil" zerstört. Das gab Außenminister Jean-Yves Le Drian am Samstagvormittag in Paris bekannt.

Mehrere Verletzte nach Militärschlag in Syrien

Der Einsatz richtete sich gegen die Infrastruktur der chemischen Waffenproduktion in dem Land. An den Militärschlägen waren Schiffe und Flugzeuge der Alliierten beteiligt. Der syrischen Armee zufolge wurden bei dem Angriff auf das Land rund 110 Raketen abgefeuert. Wie es weiter heißt, führten die Angriffe auf eine Forschungseinrichtung in Barseh nahe der Hauptstadt Damaskus lediglich zu Sachschäden. Auf eine Militärstellung in Homs abgefeuerte Raketen seien umgelenkt worden, dadurch seien drei Zivilisten verletzt worden. US-Verteidigungsminister James Mattis sprach von einer begrenzten, einmaligen Aktion. Weitere Schläge seien nicht geplant.