Raritäten aus Bayern Bedrohte Nutztiere und ihre Halter: das Augsburger Huhn

"Das Augsburger Huhn ist ein Huhn, das man nicht in Käfige sperren kann. Ein Augsburger Huhn will Freiheit, das will sich bewegen. Von der Natur aus oder vom Typ her ist es so, eben weil sie so freiheitsliebend sind und auch sehr gute Futtersucher sind, also, die ihr Futter selber finden, wenn sie entsprechend Auslauf haben!"