Quartalszahlen Bewährungsprobe für neuen General-Electric-Chef

Über Jahrzehnte galt General Electric als Vorbild für Wettbewerber wie Siemens. Das US-Unternehmen war in der Regel deutlich rentabler als seine internationalen Wettbewerber. Doch in den vergangenen Jahren ist GE tief in die Krise gerutscht, der Aktienkurs ist dramatisch gefallen. Seit einigen Monaten soll ein neuer Chef die Trendwende bringen. Heute legt er Quartalszahlen vor.

Der heutige Auftritt von John Flannery gilt als Bewährungsprobe für den neuen Chef von General Electric. Zuletzt hatte der US-Konzern mit seinen Bilanzzahlen schwer enttäuscht. Allein im vierten Quartal 2017 musste das Unternehmen einen Verlust von zehn Milliarden Dollar verschmerzen. Es wird nun mit Spannung erwartet, wie der einstige Industrie-Primus in das neue Jahr gestartet ist, und welche Prognose das Management für das laufende Jahr abgibt.

Teilverkauf und historischer Wertverlust

Ähnlich wie der deutsche Wettbewerber Siemens leidet General Electric unter anderem unter der globalen Flaute im traditionellen Kraftwerksgeschäft. Hier hatte GE auch noch zum ungünstigsten Zeitpunkt das Energiegeschäft der französischen Alstom für einen zweistelligen Milliardenbetrag zugekauft. Im boomenden Geschäft mit der Fabrikautomatisierung dagegen hat der US-Riese Trends verschlafen, heißt es in der Branche. Unterdessen ist in diesem Geschäft Siemens davongezogen. Um sich Geld zu verschaffen, musste GE bereits einige Teilsparten abgeben, zum Beispiel an die Schweizer ABB. An der Börse hat General Electric wegen dieser Probleme binnen 16 Monaten etwa die Hälfte seines Wertes eingebüßt.