Nach Festnahme Puigdemont sitzt in JVA Neumünster

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster gebracht. Dem Separatistenführer droht die Auslieferung an Spanien, wo er der Rebellion bezichtigt wird.

"Herr Puigdemont" befinde sich in polizeilichem Gewahrsam, so Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper. Derzeit prüfe die Behörde in Schlewig Holstein, wie lange Puigdemont auf Basis des europäischen Haftbefehls in Gewahrsam bleiben könne, erklärte Döpper weiter. Erst am Montag, werde wahrscheinlich die Entscheidung fallen, ob der Unabhängigkeitskämpfer in Auslieferungshaft genommen werde. Diese Entscheidung treffe das Amtsgericht, sagte Döpper: "Wir stehen ganz am Anfang der Prüfung."

Sicherheitsbehörden hatten Tipp bekommen

Der 55-jährige Puigdemont, der im Laufe des Sonntagnachmittags in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht wurde, war am Vormittag bei seiner Einreise von Dänemark nach Schleswig-Holstein auf der A7 festgenommen worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei erfolgte die Festnahme auf einer Raststätte nahe der Autobahnabfahrt Schleswig-Schuby. Die Sicherheitsbehörden hatten vorab wohl einen Tipp bekommen. Laut Medienberichten hatte der spanische Geheimdienst ihn lange Zeit über im Visier.

Puigdemont war im November vergangenen Jahres von Katalonien nach Belgien geflohen. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy hatte ihm ein Ultimatum gestellt, sich zur Unabhängigkeit zu erklären, das Puigdemont verstreichen ließ. In Belgien, wo er seit dem in Exil lebt, stellt er sich mit vier Ministern seiner Regionalregierung den Behörden. Die spanische Justiz hatte einen Haftbefehl erteilt, diesen im Dezember aber überraschend zurückgezogen.

Am vergangenen Donnerstag war Puigdemont nach Finnland gereist, um an einer Konferenz teilzunehmen. Während des Besuchs hatte Spanien erneut einen Antrag auf Festnahme gestellt. Finnland erklärte sich daraufhin bereit, den Ex-Regionalpräsidenten zu verhaften. Allerdings war dieser angeblich nicht auffindbar. Auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien wurde er jetzt in Schleswig Holstein verhaftet.

Unklarheit über Auslieferungsgrund

Die Linke forderte, Puigdemont sofort wieder frei zu lassen. Die Festnahme sei eine "Schande", erklärte der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko. Puigdemont sei auf Grundlage des EU-Haftbefehls festgenommen, weil er in Spanien wegen "Rebellion" angeklagt sei. Rebellion sei aber kein europäischer Straftatbestand und gehöre nicht zu den 32 Delikten, nach denen auf Grundlage des EU-Haftbefehls ausgeliefert werden muss.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki, ein erfahrener Jurist, schloss daher aus, dass es zu einer Auslieferung wegen dieses Straftatbestands kommen wird. Eine Auslieferung aus anderen Gründen sei aber natürlich denkbar. Was genau in dem neuen europäischen Haftbefehl steht, war am Sonntag noch nicht bekannt.

Mit Material von dpa