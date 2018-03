Katalonischer Ex-Präsident Puigdemont in Deutschland festgenommen

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Ihm droht jetzt die Auslieferung an Spanien. Dort wird dem Unabhängigkeitsbefürworter Rebellion vorgeworfen.

Beamte der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein stoppten das Auto von Puigdemont um kurz vor zwölf Uhr mittags auf der A7 bei der Ortschaft Jagel. Der Katalane sei auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben seiner Partei wurde er bei der Einreise aus Dänemark kurz hinter der Grenze gestoppt. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Regionalpolitiker eröffnet. Ihnen drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Puigdemont auf der Flucht?

Der in Belgien im Exil lebende Ex-Regionalpräsident war am Donnerstag nach Finnland gereist, um an einer Konferenz teilzunehmen. Während des Besuchs stellte Spanien einen Antrag auf Festnahme. Finnland erklärte sich daraufhin bereit, den Ex-Regionalpräsidenten zu verhaften. Allerdings war dieser angeblich nicht auffindbar.

Jetzt wurde der 55-Jährige auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien festgenommen, wie sein Sprecher mitteilte. Er werde von der Polizei gut behandelt.

Puigdemont lebt im belgischen Exil

Puigdemont lebt seit Monaten wegen des Konflikts um die katalanische Unabhängigkeit in Belgien. Die spanische Justiz wirft ihm und weiteren Politikern Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor.

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober hatte Spanien schon einmal einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont beantragt. Der wurde im Dezember aber überraschend zurückgezogen.

Baldige Auslieferung nach Spanien?

Der Europäische Haftbefehl vereinfacht und beschleunigt die Auslieferung eines Verdächtigen zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU. Die Justizbehörden arbeiten dabei direkt zusammen, der diplomatische Weg entfällt. Wird ein Gesuchter festgenommen, soll eine Entscheidung über die Auslieferung innerhalb von 10 bis 60 Tagen erfolgen - je nachdem ob der Betroffene zustimmt oder nicht.