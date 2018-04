Debatte um geplantes Gesetz Daten psychisch Kranker sollen besser geschützt werden

In den Streit um das Bayerische Psychatriegesetz kommt Bewegung. Nach Kritik von Experten und Opposition kündigen Ministerpräsident Markus Söder und Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) Veränderungen an.

Ministerpräsident Markus Söder will am Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes festhalten. Schließlich sei der Schutz der Bevölkerung und der Betroffenen ein sehr hohes Gut. Man wolle aber "niemanden stigmatisieren", nehme "Bedenken ernst" und sei immer offen für Verbesserungen.

"Das Gesetz geht morgen in den Bayerischen Landtag - die Sozialministerin wird auch noch einmal mit den Bezirken, die sich gemeldet haben, aber auch nochmal mit dem Parlament reden, wie wir im Gesetzgebungsverfahren auch noch das eine oder andere an Vorbehalten und Sorgen abbauen können - vielleicht lässt sich im parlamentarischen Verfahren noch die eine oder andere der Bedenken aufnehmen und auch entsprechend verbessern." Markus Söder

So kündigt Sozialministerin Kerstin Schreyer mit Bezug auf die Datenspeicherung von "Zwangs-Eingewiesenen" in einer sogenannten Unterbringungsdatei bereits an:

"Ich gehe davon aus dass wir jetzt im Verhandlungsprozess soweit kommen werden, dass es um wenige Monate geht - und natürlich werden die Daten anonymisiert." Kerstin Schreyer

Bisher sollte Polizei fünf Jahre lang Zugriff auf diese Daten haben.

Warum ein neues Gesetz nötig ist

Das bisherige Unterbringungsgesetz genügt nicht mehr den Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Unterbringungen stellt. Bei der öffentlich-rechtlichen Unterbringung handelt es sich um erhebliche Grundrechtseingriffe. Eine solche Unterbringung darf nur als letztes Mittel erfolgen. Die Rechtsprechung hat in der Zwischenzeit die Anforderungen an eine gesetzliche Re-gelung deutlich erhöht. Nach den gerichtlichen Vorgaben muss der Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen detaillierter als bisher treffen (dies betrifft beispielsweise Behandlungen und Fixierungen gegen den Willen der betroffenen Personen). Diese Vorgaben werden nun mit dem Gesetzentwurf umgesetzt. Das schafft Transparenz und Rechtssicherheit für die Betroffenen und die Kliniken.