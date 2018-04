Kampf um Europas Himmel Preiskampf und Fusionsdruck in der Luftfahrt

In Europas Luftfahrt-Branche zeichnet sich eine neue Weller von Fusionen und Übernahmen ab. So will die Holding IAG, zu der unter anderem British Airways gehört, den Billigflieger Norwegian übernehmen. Die Lufthansa wiederum ist weiterhin an der kriselnden Alitalia interessiert. Die Unternehmen reagieren damit auf den anhaltenden Preisdruck.

Von: Stephan Lina