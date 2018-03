Moskau Präsidentenwahl in Russland läuft

Die Zentrale Wahlkommission meldete am Vormittag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung - im Vergleich zur selben Zeit vor sechs Jahren. Die Werte sind allerdings noch schwer einzuordnen, da sich die Wahl über elf Zeitzonen erstreckt. In den bevölkerungsreichsten Regionen hatten die Wahllokale da gerade erst geöffnet.

Putins Wahl gilt als sicher

Wladimir Putin steht als Wahlsieger praktisch fest, deshalb gilt die Wahlbeteiligung als wichtigster Indikator für seinen Rückhalt im Land. Die Hälfte der rund 100.000 Wahllokale wird mit Videokameras überwacht, um Manipulationen zu verhindern. Die Livebilder kann jedermann online verfolgen.

Im Internet kursieren mehrere Dutzend Aufzeichnungen von Unregelmäßigkeiten: mal lagen schon bei Öffnung des Wahllokals Stimmzettel in der Urne, mal warfen einzelne Wähler einen ganzen Stapel Stimmzettel gleichzeitig ein. Die Wahlleitung in Moskau hatte für den Fall von Manipulationen mit harten Strafen gedroht. Einige russische Wahlbeobachter, die von Gegenkandidaten oder Oppositionsgruppen entsandt wurden, beklagten, sie würden nicht in die Wahllokale gelassen.

"Für ein starkes Russland"

Wladimir Putin ging am Vormittag in Moskau wählen - traditionell in einem Wahllokal in der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er sagte anschließend, er sei überzeugt, dass sein Programm, das er dem Land vorschlage, richtig sei. Putins Wahlkampf-Slogan hieß: "Für ein starkes Russland"