Kurznachrichten Popcorn-Rückruf bei Netto, Edeka und Marktkauf

Popcorn-Rückruf bei Netto, Edeka und Marktkauf

Hameln: Wegen einer Verunreinigung hat das Unternehmen XOX Gebäck GmbH ein Popcorn-Produkt zurückgerufen. Betroffen sei die Sorte "Popcorn süß" der Marken "Gut & Günstig" und "American Style" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.10.2018, 03.10.2018 und 04.10.2018. Das Popcorn erhalte eine erhöhte Menge an Tropanalkaloiden. Dabei handelt es sich um natürliche Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen wie etwa Stechapfel und Tollkirsche. Tropanalkaloide können Sehstörungen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit auslösen, wie es in der Mitteilung aus der Nacht zum Donnerstag hieß. Das Produkt wurde bei Netto, Edeka und Marktkauf angeboten und sei aus den Regalen genommen worden. Kunden können Packungen zu ihrem Händler zurückbringen und erhalten den Kaufpreis erstattet.

24.05.2018

Ikea ruft Fahrrad "Sladda" wegen Sturzgefahr zurück

Hofheim: Der Möbelkonzern Ikea ruft sein Fahrrad mit dem Namen "Sladda" zurück. In einer Mitteilung heißt es, der Antriebsriemen könne reißen und zu einem Sturz führen. Betroffen sind die 26- und 28-Zoll-Räder. Ikea liegen bisher elf Berichte über Vorfälle mit dem Rad vor. Dabei sei es zweimal zu kleineren Verletzungen gekommen. Das "Sladda" ist seit 2016 auf dem Markt. Kunden können das Rad in einer beliebigen Ikea-Filiale zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Dafür ist kein Kassenbon nötig.

24.05.2018

Polizei und Zoll gehen gegen Schwarzarbeit auf dem Bau vor

Frankfurt am Main: Schwarzarbeit auf dem Bau vor. Der Schwerpunkt des Großeinsatzes mit etwa 1.000 Kräften liegt im Rhein-Main-Gebiet, teilte das federführende Hauptzollamt Gießen mit. Es gehe um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe. Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen gibt es den Angaben zufolge auch in Bayern, Hamburg und Bremen. Bislang sind demnach vier Mitglieder einer Familie festgenommen worden. Dabei war ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz.

24.05.2018