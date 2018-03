Pflegekräfte aus Osteuropa: Wie erkenne ich seriöse Vermittler?

"Ich bin die Ansprechpartnerin und bleib es auch, sie rufen mich an und sagen mir, was nicht passt. Meistens mach ich mir dann doch noch mal selber ein Bild vor Ort und dann sprech' ich mit meiner Kollegin und Ansprechpartnerin in Polen, was wir idealerweise machen. Und dass wir dann doch wechseln, relativ schnell, in wenigen Tagen."