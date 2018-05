Kirche und Politik Pfingstpredigt befasst sich mit der Kreuzdebatte

Der Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat in seiner Pfingstpredigt Stellung zur Kreuz-Debatte in Bayern genommen. In der Münchner Matthäuskirche nannte er das Kreuz ein "zentrales Identitätssymbol". Der Bamberger Erzbischof Schick warnt vor Populismus.