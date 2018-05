Verfahren wegen anderer Vorwürfe Parteispenden-Verfahren gegen Heckler & Koch vorläufig eingestellt

Die mutmaßliche Bestechungsaffäre beim Waffenhersteller Heckler & Koch hat vorerst kein juristisches Nachspiel. Das Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Bestechung deutscher Politiker sei im Januar 2017 vorläufig eingestellt worden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Hintergrund sei, dass die in diesem Verfahren mögliche Strafe im Vergleich zu anderen Vorwürfen nicht beträchtlich ins Gewicht falle. In dem letztgenannten Fall geht es um den Vorwurf, Heckler & Koch habe illegal Waffen nach Mexiko exportiert. In dieser Sache steht der frühere Geschäftsführer des Unternehmens, Peter Beyerle, inzwischen zusammen mit weiteren Angeklagten vor dem Landgericht Stuttgart und könnte mit Gefängnis bestraft werden.

Geldspenden an Bundestagsabgeordnete

Über die mutmaßliche Bestechungsaffäre in Deutschland hatte zuvor das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet. Demnach soll der Waffenhersteller versucht haben, Bundestagsabgeordnete mit Geldspenden zu beeinflussen. Das Magazin beruft sich auf E-Mails des damaligen Geschäftsführers Beyerle. Mit den Parteispenden sollte demnach die Entscheidung zur Ausfuhr von Sturmgewehren nach Mexiko positiv beeinflusst oder zumindest beschleunigt werden.

Das Unternehmen Heckler-Koch liegt in Volker Kauders Wahlkreis

Dem Bericht zufolge floss Geld an zwei FDP-Abgeordnete sowie den CDU-Kreisverband Rottweil. Dessen prominentestes Mitglied ist der CDU-Fraktionschef im Bundestag, Volker Kauder. Der Firmensitz von Heckler & Koch liegt in seinem Wahlkreis. Laut dem ARD-Bericht wandte sich Beyerle drei Wochen nach der Überweisung schriftlich an Kauder und bat um Unterstützung für eine Ausfuhrgenehmigung nach Mexiko. Ob und welche Auswirkungen die Geldspenden auf die Entscheidungen der Behörden hatten, ist nicht bekannt.