Irrt der Papst? Der Streit um einen neuen Vaterunser-Text

In einem Interview des italienischen Senders TV2000 bemängelte Papst Franziskus, "und führe uns nicht in Versuchung" sei eine schlechte Übersetzung des Gebetsverses. Es sei nicht Gott, der den Menschen in Versuchung stürze, um zu sehen, wie er falle.

Papst Franziskus

"Ein Vater tut so etwas nicht; ein Vater hilft sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan", so der Papst. "Lass mich nicht in Versuchung geraten", träfe es besser, sagte Franziskus. "Ich bin es, der fällt, aber es ist nicht er, der mich in Versuchung geraten lässt."

In Frankreich hätten die Bischöfe aus diesem Grund beschlossen, die offizielle Übersetzung des Vaterunser zu ändern. Die Bitte laute nun: "Lasst uns nicht in Versuchung geraten."

Ein verändertes Gottesbild

Doch nicht nur der Münchner Neutestamentler Gerd Häfner widerspricht der Auffassung von Papst Franziskus:

"Wenn er davon spricht, dass es eine schlechte Übersetzung sei, dann würde ich sagen, liegt er falsch. Als Übersetzung eines neutestamentlichen Textes ist die richtige Übersetzung." Prof. Gerd Häfner

Prof. Gerd Häfner

Führe uns nicht in Versuchung – sei die korrekte Übersetzung aus dem griechischen Ursprungstext.

Was nach den Worten des katholischen Theologen aber mitbedacht werden muss, ist die Interpretation des Textes und welches Gottesbild damit transportiert werde: Handelt es sich um einen Gott, der in die Versuchung führt, also gemeine Fallen stellt. Oder geht es eher um einen fordernden Gott, der einen prüfe oder auf die Probe stelle, so wie ihn der Münchner Theologe Gerd Häfner interpretiert.

Der Bochumer katholische Theologe Thomas Söding sieht auch keine Notwendigkeit, die umstrittene Textpassage zu ändern. "Sie muss bleiben, wie sie ist". Die bisherige Übersetzung aus dem griechischen Originaltext sei wörtlich, erklärte der katholische Bibelwissenschaftler.

Bischof Voderholzer: Übersetzung ist korrekt

Auch der Regensburger Bischof Voderholzer mischte sich in die Diskussion ein. Er warnt vor einer "Verfälschung der Worte Jesu". Die Vaterunser-Bitte "führe uns nicht in Versuchung" sei genau so bei den Evangelisten Matthäus und Lukas überliefert. Es gehe nicht an, Jesus zu korrigieren, so der ehemalige Dogmatikprfoessor.

Die sechste Bitte

"Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen" - die sechste Bitte des Vaterunser gibt schon länger Grund für Diskussionen. Denn die Übersetzung - so der Vorwurf - sei missverständlich und stelle den guten Gott mit dem bösen Teufel gleich.

Deutsche Laieninitiative

Doch schon 2011 wurde aus Protest gegen die deutschen Übersetzung eine katholische Laieninitiative zur Änderung der sechsten Vater-unser-Bitte gegründet. Mit Gleichgesinnten kämpfen Gert und Gisela Heinz für eine neue Formulierung. Die bisherige Übersetzung aus dem Lateinischen - "et ne nos inducas in tentationem", also "und führe uns nicht in Versuchung" - sei schlicht ein Fehler, so Gert Heinz: "Ich würde nicht einmal sagen es ist ein Übersetzungsfehler, sondern es ist ein Formulierungsfehler. Der Sinn wurde bei uns hier im germanischen Bereich und im englischen Bereich nicht erkannt und wurde so einfach stehengelassen."

Der Text des Vaterunser

Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.