Osternacht Papst Franziskus ruft zu Zivilcourage auf

Papst Franziskus hat in der Osternacht zu mehr Engagement gegen Ungerechtigkeit und zu Zivilcourage aufgerufen. Katholiken sollten im Angesicht von Ungerechtigkeiten um sie herum nicht in Schockstarre fallen, sagte er bei der Osternachtsmesse im Petersdom in Rom.

Die festliche Liturgie zur Auferstehung Christi von den Toten begann in der Vorhalle des Petersdoms. Dort weihte der Papst das Osterfeuer und entzündete daran die Osterkerze. Anschließend zog er mit dem Licht in die noch dunkle Basilika ein. Kurz darauf erstrahlte der Petersdom in seinem ganzen Glanz.

Bei Unrecht nicht wegschauen

In seiner Predigt rief das Kirchenoberhaupt die Menschen dazu auf, nicht ohnmächtig zu schweigen bei all dem Unrecht in der Welt, nicht feige wegzuschauen wie die Jünger während der Passion Christi:

"Es ist der Jünger von heute, der verstummt angesichts einer Wirklichkeit, die ihm den Eindruck vermittelt und – was noch schlimmer ist – die ihn glauben lässt, dass man nichts tun kann gegen die vielen Ungerechtigkeiten, die so viele unserer Brüder am eigenen Leib verspüren."

Die Auferstehung Jesu sei als Einladung zu verstehen, den eigenen Glauben zu erneuern, Hoffnung zu schöpfen, mit eintönigen Angewohnheiten zu brechen und anderen Menschen Gutes zu tun, so der 81-jährige.

Papst tauft Held aus Nigeria

Während des Gottesdienstes taufte Franziskus acht Erwachsene, darunter ein Migrant aus Nigeria, der in Italien als Held gefeiert wird, weil er einen bewaffneten Überfall vereitelt hat.

Höhepunkt der päpstlichen Osterfeierlichkeiten, die unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, sind heute Vormittag die Ostermesse und der anschließende Segen "Urbi et orbi", zu dem am Mittag Zehntausende auf dem Petersplatz erwartet werden. Über 120 Fernsehsender weltweit werden Live-Bilder aus Rom übertragen. Auch der BR überträgt die Messe. Bei BR24 können Sie die Messe hier per Live-Stream verfolgen.