Geburtstagsfeier in Rom Papst Benedikt feiert 91. Geburtstag

Ein weiß-blaues Geburtstagsfest wie im vergangenen Jahr, als er Besuch aus der bayerischen Heimat empfing, wird es wohl in diesem Jahr nicht geben.

Ende März hatte sein Privatsekretärs Erzbischof Georg Gänswein den ehemaligen Papst Benedikt als "geistig hellwach"bezeichnet. Seine Kräfte ließen zwar nach, mit dem Gehen sei es schwieriger geworden. Doch mit Hilfe seines Rollators könne er sich selbstständig bewegen. Sein Tagesprogramm habe der emeritierte Papst reduziert. Nach wie vor mache er mit ihm jeden Nachmittag einen kleinen Spaziergang in den Vatikanischen Gärten, so Gänswein über Benedikt.

Benedikts Geburtshaus in Marktl am Inn ist seit einigen Tagen nach der Winterpause wieder geöffnet. Eine Sonderausstellung zeigt dort aktuell unter dem Titel "Geöffnet sein", der sich auf ein Zitat Joseph Ratzingers aus dem Buch "Einführung in das Christentum" bezieht, Werke von Friedrich Brunner, Hubert Huber und Michael Lauss.