Innenminister will durchgreifen Opposition kritisiert Seehofers "Masterplan" zum Asyl

Am Wochenende hatte CSU-Chef Horst Seehofer einen „Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen“ angekündigt, nun gibt es erste Reaktionen der Opposition. "Will Seehofer weiter das bayerische Rumpelstilzchen geben oder Minister für alle Menschen in diesem Land sein, so wie es sein Job vorsieht?", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock der "Augsburger Allgemeinen". Sie warf Seehofer zudem vor, sich "als harter Hund profilieren" zu wollen.

"CSU-Werbekampagne" vor der Landtagswahl

Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz in der "Rheinischen Post". Seehofers Ankündigungen wirkten "eher wie eine CSU-Werbekampagne" für die bevorstehende Landtagswahl in Bayern, nicht wie "ein belastbares innenpolitisches Arbeitsprogramm."

FDP fordert schnellere Asylentscheidungen

AfD-Chef Jörg Meuthen nannte Seehofer einen "Ankündigungsminister" und fügte hinzu: "Horst Seehofer verkündet wie eh und je leere Worthülsen, die man auch in jedem Glückskeks finden könnte." Auch FDP-Chef Christian Lindner hat Zweifel, dass der designierte Bundesinnenminister seinen Worten Taten folgen lässt.

"Neulich noch sprach Herr Seehofer von der Herrschaft des Unrechts unter Angela Merkel. Jetzt sind wir gespannt, was er aus seinen Worten in ihrem Kabinett macht", sagte Lindner der "Augsburger Allgemeinen". Lindner verlangte zudem schnellere Asyl-Entscheidungen: "Binnen eines Jahres muss jeder Flüchtling eine rechtsverbindliche Auskunft haben, ob er bleiben darf oder nicht", sagte er in der ARD-Sendung "Anne Will".

Städtetags-Präsident Markus Lewe mahnte einen schnellen Vollzug der Entscheidungen an. "Was wir nicht brauchen, ist eine Semi-Integration für nicht Schutzberechtigte, um sie dann erst nach Jahren abzuschieben. Das ist zutiefst inhuman und wird nicht funktionieren", sagte er der "Welt".

SPD äußert sich zurückhaltend zum "Masterplan"

Zurückhaltend äußerte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil über den "Masterplan". "Was Herr Seehofer geäußert hat, sind ja erstmal Überschriften", sagte der SPD-Generalsekretär. "Wir haben im Koalitionsvertrag gesagt: Wir wollen bei den Abschiebungen besser werden, wir wollen da auch effizienter werden. Es geht darum, dass er das umsetzt."

Klingbeil verwies auch auf die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zur Integrationspolitik. "Das wollen wir umsetzten und wir sind gespannt, was Herr Seehofer vorschlägt", sagte der SPD-Politiker. "Gute Vorschläge werden wir mitmachen, aber nicht jede Fantasie der Union im Bereich der Innenpolitik wird bei der SPD auf Bereitschaft stoßen."

Kramp-Karrenbauer: Gutes Zeichen

Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigte dagegen Seehofers Pläne. In den vergangenen Jahren sei Deutschland beim Vollzug noch nicht gut gewesen, sagte Kramp-Karrenbauer. Wenn der Innenminister erkläre, sich dieser Aufgabe mit hoher Intensität anzunehmen, sei dies "erstmal ein gutes Zeichen".

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD über eine neue große Koalition soll heute unterzeichnet werden. Am Mittwoch tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag zur Wiederwahl an, danach soll die Vereidigung der neuen Bundesregierung stattfinden.