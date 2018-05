Übernahmestreit Opel-Einigungsstelle soll Betriebsfrieden bringen

In Rüsselsheim ringt eine Einigungsstelle von Betriebsrat und Geschäftsführung um einen Kompromiss für die weitere Verkleinerung der deutschen Standorte. Ziel ist es, alle Standorte zu erhalten, auch Eisenach und Kaiserslautern. Dafür sind neue Aufträge vom neuen französischen Mutterkonzern PSA notwendig. Der droht mit Verlagerung. Neue Modelle und Arbeit für die 19.000 hiesigen Opel-Mitarbeiter soll es nach dem Willen von PSA nur gegen zusätzliche Zugeständnisse bei der Bezahlung geben.

Suche nach Lösungen zum Stellenabbau

Der Betriebsrat soll einem Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag mit der IG Metall zustimmen. Ältere Arbeitnehmer können bereits zwischen Vorruhestand und Altersteilzeit wählen. Mitarbeiter, für die beides nicht infrage kommt, bot Opel Abfindungen an. Dieses Angebot nahmen mehr als eintausend Beschäftigte an, 400 gleich am ersten Tag. Der Betriebsrat schreibt, dass ein Teil der Entlassungen verfrüht war. Opel soll diese Massenentlassungen der Bundesagentur für Arbeit zu spät gemeldet haben.