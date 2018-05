Große Unsicherheit bei bayerischen Vereinen Online-Petition gegen Datenschutzgrundverordnung

"Wer zählt zu denen, die automatisiert Daten verarbeiten? Sind das die Ausbilder in unseren Musikvereinen, die auch immer Adressen und Telefonnummern von Personen, von Kindern bekommen? Was darf ich überhaupt noch an Fotografien veröffentlichen? Wie gehe ich damit um, wenn ich der Presse Berichte über Konzerte, über Ehrungen gebe, darf ich da noch Namen nennen? Das sind die großen Fragen, die Verunsicherung schaffen."