Barbara John Ombudsfrau für NSU-Opfer kritisiert Verfassungsschützer

Barbara John, die von der Bundesregierung beauftragte Ombudsfrau für die Opfer des NSU-Terrors, glaubt nicht, dass die Verfassungsschutzbehörden die Aufklärung im NSU-Fall wirklich ernst genug genommen haben. Als Beispiel nennt sie im BR ("Interview der Woche" auf B5 aktuell) den Umgang mit dem hessischen Verfassungsschützer Andreas Temme. Der war beim Mord an Halit Yozgat in Kassel anwesend, leugnete das aber und sei dennoch immer noch bei einer hochrangigen Behörde in Hessen beschäftigt. John: "Das spricht Bände, wie unwichtig die Menschen sind, die Schutz brauchen und von Rechtsextremismus und Gewalt bedroht sein können."

John kritisierte auch die Vorgesetzten in Ermittlungsbehörden, die kein einziges Verfahren wegen Strafvereitelung im Amt eingeleitet hätten gegen Mitarbeiter, die Informationen nicht weitergaben und so die frühzeitige Festnahme der untergetauchten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe verhinderten. Nur die Ausbildung in den Polizeiakademien habe sich verbessert.

"Vertrauen schwer erschüttert"

Der NSU-Prozess, der kurz vor seinem Urteil steht, könne das Vertrauen in den Rechtsstaat aber zumindest teilweise wiederherstellen, sagte John im BR. "Das Vertrauen, dass man in Deutschland sicher leben kann und dass man nicht umgebracht wird, weil man Ausländer ist, das ist schwer erschüttert worden", sagt John. Die Opferfamilien wollten aber Vertrauen zurückgewinnen. "Das ist natürlich eine Aufforderung an das Land, mehr zu machen, damit müssen wir uns natürlich nach dem Prozess befassen", sagte John. "Nach dem Prozess sind Probleme von Bedrohung von Minderheiten natürlich nicht vom Tisch.“

Die frühere Berliner Ausländerbeauftragte John war nach dem Auffliegen des NSU zur Ombudsfrau für die Opfer des NSU ernannt worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den Opferfamilien des NSU im Jahr 2012 bei der zentralen Gedenkfeier persönlich versprochen, alles zu tun, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.