30.000 Zuschauer Oldtimertreffen in Neumarkt in der Oberpfalz

Das 10. Oldtimer-Treffen in Neumarkt in der Oberpfalz lockte 30.000 Zuschauer an. Rund 720 historische und klassische Autos, Motorräder und Bulldogs wurden präsentiert. Darunter echte Schmuckstücke wie der Jaguar E-Typ, der Zeppelin von Maybach oder ein Daimler 15.

Ein Augenschmaus für jeden Liebhaber historischer Fahrzeuge. Insgesamt pilgerten 30.000 Zuschauer nach Neumarkt zum 10. Oldtimer-Treffen. Rund 720 Autos, Motorräder, Fahrräder und Traktoren wurden dort auf dem Rathausplatz ausgestellt. Echte Schmuckstücke, die alle älter als 30 Jahre sind, denn nur dann gelten sie als Oldtimer.

Neumarkt in der Oberpfalz: Treffpunkt für Autoliebhaber

10. Oldtimer-Treffen in Neumarkt in der Oberpfalz

Aus der ganzen Bundesrepublik, aus Holland und aus der Schweiz kamen Oldtimer-Besitzer, um ihre Prachtstücke zu zeigen. Das Besondere an diesem Treffen ist, dass es mitten im Zentrum stattfindet. Hautnah konnten Besucher an die Fahrzeuge. Nur einige Raritäten waren immer nur für eine bestimmte Anzahl von Besuchern zugänglich, so zum Beispiel der Maybach Zeppelin. Zur Teilnahme am Treffen wurden nur Fahrzeuge bis Baujahr 1988 zugelassen und, es muss sich um Originale handeln, Repliken wurden ausgeschlossen.

"Wir haben bewußt auf Imbissbuden und Getränkestände im großen Stil verzichtet, denn bei unserem 10. Oldtimertreffen geht es vor allem um die Autos. Die Veranstaltung wird immer beliebter. Von Jahr zu Jahr kommen mehr Besucher. Das macht auch Neumarkt bekannter."

Thomas Thumann, Stadt Neumarkt in der Oberpfalz

Rundfahrt beim Oldtimer-Treffen in Neumarkt in der Oberpfalz

Monatelang wurde das Treffen vorbereitet. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Nach der großen Schau auf dem Marktplatz ging es auf zur 40 Kilometer langen Rundfahrt. Hier starteten gegen 14 Uhr die Motorräder, gefolgt von den Traktoren und den Autos. Echte Schönheiten zogen so an den Besuchern, die die Straße säumten, vorbei. Von eleganten E-Typ bis zum robusten Fendt-Traktor.

Ü 30

Rundfahrt beim Oldtimer-Treffen in Neumarkt in der Oberpfalz

Oldtimer darf sich nur nennen, wer das 30. Jahr überschritten hat. Das kann sowohl ein Auto, ein LKW, Omnibus, ein Motorrad und sogar ein Schiff sein. In der Regel sind diese Klassiker echte Raritäten und haben oft einen hohen Sammlerwert. Achtung: Der Begriff Oldtimer sollte weniger im englischen Sprachraum verwendet werden, denn dort versteht man unter Oldtimer einen Veteranen, ältere Menschen und die Bezeichnung wird auch für Menschen mit Alzheimer benutzt.