Nationalmannschaft Özils Rücktritt sorgt für Diskussionen um Integration und Rassismus

Mesut Özil hat am Sonntag seinen Fototermin mit dem türkischen Präsidenten Erdogan verteidigt und seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Dabei warf unter anderem dem DFB-Präsidenten Grindel Rassismus und Respektlosigkeit vor. Die Reaktionen auf Özils Statement sind gemischt.

Nach dessen Rücktritt nennt Justizministerin Katarina Barley (SPD) Mesut Özil einen großen deutschen Fußballer. Sie spricht von einem "Alarmzeichen", wenn er sich in seinem Land nicht mehr gewollt und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht mehr respektiert fühle.

Rassismus und Respektlosigkeit?

Dank für Özils Leistungen im Nationalteam kommt auch vom stellvertretenden SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Auf Twitter appelliert er an alle Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln: "Wir gehören zusammen und akzeptieren Rassismus never ever", zu deutsch: niemals.

Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß dagegen hält es für falsch, dass Özil speziell der Spitze des DFB Rassismus und Respektlosigkeit vorwirft. Es sei ein langer Weg zu Integration und einem wirklichen Bekenntnis zur neuen Heimat, sagte der CDU-Politiker.

Integrationsbeauftragte: Nationalspieler müssen Kritik aushalten

Die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz betont angesichts der Diskussion über Özils Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: Bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln müssten sich Nationalspieler Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben.

Uneingeschränktes Lob aus der Türkei

Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin äußerte Verständnis für Özils Entscheidung, die Nationalmannschaft zu verlassen. Auf Twitter schrieb er: "Stellen Sie sich vor, welchem Druck Mesut Özil durch die öffentliche Debatte ausgesetzt war. Wo sind Höflichkeit, Toleranz und Pluralismus geblieben?" Ausdrücklich begrüßte Kalin Özils Aussage, er werde Staatspräsident Erdogan wieder treffen.

Der türkische Sportminister twitterte: "Wir unterstützen die ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut von Herzen." Der türkische Justizminister gratulierte Özil, weil dieser mit seinem Rücktritt "das schönste Tor gegen den faschistischen Virus geschossen" habe.

Ähnlich reagieren viele Zeitungen. So heißt es etwa: "Hut ab vor dieser Entscheidung". Auch Nutzer sozialer Netzwerke in der Türkei zeigen überwiegend großen Respekt für Özils Rückzug aus der DFB-Auswahl.

Özil kritisiert "Rassismus und fehlenden Respekt"

Mesut Özil hatte gestern DFV-Chef Reinhard Grindel scharf angegriffen und erklärt: "In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren." Özil war wegen seines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan im Mai scharf kritisiert worden. Zwei Monate hatte er zu diesem Thema geschwiegen, jetzt verteidigte er seine Haltung in einer dreiteiligen Erklärung und kritisierte den DFB wegen dessen Umgang mit ihm. Er kritisierte "Rassismus und fehlenden Respekt".

In seiner Stellungnahme erklärte Özil seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. "Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, so lange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre", schrieb er.