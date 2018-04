Migration Österreichs Regierung verschärft erneut Asylrecht

"All die Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, nämlich eine Verschärfung des Asylrechts und das Ziel des Missbrauchs beseitigt wird. Natürlich kann man bei jeder Regelung darüber diskutieren, kann es Personen geben, die diese umgehen oder versuchen, diese zu umgehen, aber ich glaube, allein die Regelung zeigt, ja auch, in welche Richtung es geht. Allein das wird schon Auswirkungen am Schleppermarkt und anderswo haben."