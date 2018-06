Verdi und Arbeitgeber bestätigen Öffentlicher Nahverkehr: Einigung im Tarifstreit

Die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Bayern können aufatmen. Bei den Verhandlungen in Nürnberg wurde ein Tarifergebnis für die rund 6.300 Beschäftigten in Bayern erreicht. Das bestätigten die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber dem BR.

Verdi und die Arbeitgeber haben dem Ergebnis bereits zugestimmt. Die kleinere Gewerkschaft NaHVG des Beamtenbundes hat sich noch eine Erklärungsfrist bis Anfang Juli erbeten. Die Tarifeinigung des kommunalen Arbeitgeberverbandes mit Verdi bringt den Mitarbeitern 3,19 Prozent höhere Einkommen rückwirkend zum Juni. Ab Juli 2019 gibt es ein weiteres Lohnplus von 3,3 Prozent. Die Laufzeit beträgt 27 Monate.

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Außerdem werden die Zulagen in der Wechselschicht erhöht. In der Nachtschicht gibt es einen freien Tag zusätzlich. Die Zuschläge bei geteilten Diensten, in denen Fahrer nach einer längeren Pause am gleichen Tag noch einmal zum Dienst antreten, werden auch angehoben. Und ab 2020 können die Beschäftigten wählen, ob sie einen Teil des Einkommsplus gegen bis zu fünf zusätzliche Urlaubstage eintauschen wollen.

Im dem Konflikt war es an einigen Tagen zu vierstündigen Warnstreiks in mehreren Städten in Bayern gekommen, auch in den Ballungsräumen München und Nürnberg.